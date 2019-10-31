Войны таксистов: в Бийске сожгли пять автомобилей с логотипами «Яндекс.Такси»

В Бийске за ночь сожгли сразу пять автомобилей с логотипами «Яндекс.Такси». Кроме того пострадал один из частных автомобилей – Volkswagen, который был припаркован рядом с такси – у него сгорел бампер и фара. Большинство пострадавших автомобилей «Солярисы», машины находились по разным адресам, загорелись с интервалом в 10-20 минут. Первые сообщение о возгорании начали фиксировать в 4.30 утра.

Горящее такси в Бийске.Видео: Никита Лукьянов

- Пострадали моторные отсеки, у некоторых автомобилей выгорели салоны. Предварительная причина - поджог, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Криминальный дележ

Не исключено, что машины сожгли из-за конкуренции. Когда «Яндекс» заходил в Барнаул, цены у него были значительно ниже рыночной стоимости – водители говорили, что деньги, которые они «теряли» на поездке, им компенсировал «Яндекс». Возможно, в Бийске частники решили по-своему разобраться с новым участником рынка.

Но зарабатывающие частным извозом горожане с этим не согласны, снижение цен - не повод самим подставляться, кроме того, многие из работают сразу на несколько предприятий, в том числе, и на "Яндекс.Такси".

- Тут вариантов масса может быть, например, запугивание при разделе бизнеса, я попадал в подобную ситуацию, - говорит один из бывших владельцев барнаульской службы такси. – Мне резали шины, «глушили» телефон, чтобы клиенты не могли дозвониться.

Фото: Алексей Поярков

В социальных сетях появилась информация, что ночью на одном из АЗС недалеко от места поджога видели людей с канистрами.

- Знакомый заезжал на заправку «Лукойла» на Кутузовской улице, разговорился с женщиной-сотрудницей. По ее словам, со вчерашнего вечера и ночью неоднократно прибегали люди и заправляли топливо в канистры. Там же камеры, можно будет снять лица, - говорит один из жителей города.

По данным источника в правоохранительных органах, пока эта информация ни к чему не привела.

- Рано делать какие-то выводы, три часа только прошло, всех подняли по тревоге, работаем, к вечеру уже будет более менее ясно, что произошло, - сообщил собеседник «КП».

Фото: Павел Фотьев

Официально

После произошедшего полицейские начали проверки, работают следственно-оперативные группы.

- По каждому факту проводится предварительная проверка, назначены экспертизы. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. Личный состав управления полиции поднят по тревожному сигналу, - комментируют в региональном главке МВД.