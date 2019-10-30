Большие гастроли: в Барнауле выступит белорусский театр

Начало театрального сезона в краевой Драме богато на гастроли. В Барнаул из Минска с гастролями приехал Национальный академический драматический театр имени Максима Горького - первый русский театр в Беларуси. 31 октября и 1 ноября белорусские горьковцы покажут на сцене краевого Театра драмы два спектакля на русском языке.

«Пане Коханку» (+16)

Когда: 31 октября в 18.30

Цена билета: 450 - 900 рублей

Это один из самых зрелищных и ярких спектаклей в репертуаре НАДТ им. М. Горького, вызывающий многочисленные споры. Действие происходит в XVIII веке. Главный герой - король Станислав Радзивилл, один из самых богатых и влиятельных магнатов Великого Княжества Литовского, неординарная личность, значительная фигура в нашей истории. Свое прозвище Пане Коханку (в переводе - «мой дорогой») он получил потому, что ко всем обращался именно так: «пане коханку». Далеко не все согласны с трактовкой образа главного героя. Властный, жестокий магнат, у которого одалживали деньги короли, был влюблен в простую крестьянку? Мечтал научить белорусов летать? Невероятно! Но и зрители, и критики сходятся в одном: эта постановка - замечательное событие не только в театре им. М. Горького, но и вообще на белорусской сцене.

«Пане Коханку» - это прекрасный пример истинного белоруса: независимого, свободолюбивого, не поддающегося ни на какой шантаж, отказывающегося иметь дело с подлецами и подонками, какое бы положение они не занимали. И при этом веселого, доброго, творческого, поэтичного…

«Знойные мамочки» (16+)

Когда: 1 ноября в 18.30

Цена билета: 450 - 900 рублей

Это комедия американского драматурга Дэвида Кристнера о двух неунывающих вдовах. Думаете, ваша пожилая мама обожает вязать носки, ухаживать за цветами и возиться с внуками? Хотите развеять ее скуку и одиночество? Берегитесь - скучать не придется вам самим! И одиночество уж точно никому не грозит! Потому что истинная женщина всегда останется таковой! А теперь представьте: теща и свекровь живут вместе под одной крышей… Что вы думаете о своей маме? Какой ее видят другие? И какой она сама хочет быть? Почти реальная история о взрослых детях, их родителях и о том, что каждый имеет право быть счастливым - даже если его представление о счастье кого-то повергает в шок… Внимание: вполне возможно, в ком-то из героев вы узнаете самих себя!