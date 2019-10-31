Четыре года авиакатастрофе над Синаем. Друзья и родные вспоминают Юлию Масленникову

Четыре года назад, 31 октября 2015 года, над Синайским полуостровом потерпел крушение самолёт Аirbus 321 авиакомпании «Когалымавиа». Причиной аварии стал взрыв в хвостовой части лайнера, в результате катастрофы никто не выжил. Одной из погибших была уроженка Барнаула Юлия Масленникова, которая проживала в Петребурге с дочкой Вероникой и бабушкой.

Юлю похоронили только в декабре 2015 после генетической экспертизы останков. Возвращаясь с моря, она мечтала, что когда-нибудь обязательно будет жить у моря вместе с дочкой Вероникой. Но девочка маму теперь видит только на фото…

Сразу после трагедии в семье вспыхнул скандал по поводу того, с кем будет жить девочка. Бывший муж Юли со свекровью хотели забрать Веронику у прабабушки (Юлиной бабушки по линии отца) из Петербурга в Барнаул. Хотя та всегда занималась воспитанием девочки. Мать погибшей Ольга Мельникова на опекунство внучки не претендовала.

- Сейчас у 11-летней Вероники все хорошо, она все также живет в Петербурге с прабабушкой, - рассказала «Комсомолке» Евгения, подруга погибшей молодой женщины.

- Все, в конце концов, примирились, попросили друг у друга прощения, - рассказала мама Юлии Ольга Мельникова.

С внучкой Ольга видится редко.

- Для нее я чужая тетя, но я горжусь ей со стороны, - вздохнула Мельникова. - Вероника - молодец, хорошо учится.

Когда случилось несчастье, женщина только освободилась из мест заключения.

- Юля жила в Санкт-Петербурге и должна была после приехать ко мне, я ее три года не видела. Ждала ее на день рождения в декабре, думала, наступила светлая полоса в жизни, но в декабре мы Юлю хоронили, - рассказывает мать, которую Юля всегда жалела, несмотря ни на что.

- У меня в жизни одни похороны, - пожаловалась нам Ольга, - в двадцать лет я своих родителей похоронила, в 32 года - мужа первого, Юлиного отца, и вот Юлю…

Мать Юли пережила инсульт, сейчас на инвалидности. Когда мы созвонились 30 октября, сказала, что хочет побывать на кладбище, добавила, что ей тяжело говорить на эту тему.

- Такие трагедии не забывается... – написала нам Евгения, подруга Юлии. - Мы потеряли близкого человека. Вспоминаем часто наше солнышко и ее звонкий смех. Чудесный светлый человечек. Подруга была мне, как сестра. Пишу - и слезы... Приезжая в Барнаул, всегда бываю на могиле у Юли. И 31 октября в Санкт- Петербурге обязательно посетим с Натальей (подругой Юли) все запланированные мероприятия. Всегда будем помнить. Всегда!

Подробнее об авиакатастрофе: КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА "ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"