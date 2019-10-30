2019-10-30T10:29:44+03:00
Общество

46 лет - вот это формы! Жительница Барнаула взяла два первых места в соревнованиях по модельному фитнесу

Марина Буренко рассказала, что в этом ей помогло особое питание
Иван ОЛЕКСЮК
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Мария БуренкоМария БуренкоФото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. 46-летняя Марина Буренко заняла в них сразу два первых места в категории «45+». Приехавшая из Якутии женщина выглядит как минимум на лет десять моложе своих лет, а секрет отличной формы – в правильном питании и стремлении к победе.

- Я не ем мучного, избегаю сладкого, утро у меня начинается с овсяноблина – крупа смешивается с яйцом, туда можно добавить льняное семя, орехи и прочие вещи, - говорит Марина Буренко.

Мария Буренко. Фото: Сети спортивных залов "Рельеф".

Мария Буренко. Фото: Сети спортивных залов "Рельеф".

Еще один секрет от спортсменки: гимнастику она начинает делать, еще находясь в постели – это различные скручивания и растяжки из йоги, которые помогают зарядить тело энергией.

Марина недавно переехала в Барнаул из Якутии.

- Никогда не страдала лишним весом, но однажды мне сказали, что надо набрать, когда танцевала восточные танцы. Я это сделала за полтора года, но потом начались проблемы со здоровьем. Пришло осознание, что надо срочно что-то менять в жизни. За пять лет снизила вес с 70 кг до своего школьного веса 52-53 кг. После этого отучилась на инструктора и персонального тренера, диетолога и массажиста, - рассказала Марина.

Турнир состоялся 26 октября, в нем участвовали спортсмены из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Заринска и Новосибирска – всего около 100 человек. Было выступление и именитых участников - чемпионки мира, многократной абсолютной чемпионки кубков мира Маргариты Гаркалиной, абсолютной чемпионки гран-при мира Яны Стрельченко, победительницы гран-при мира Людмилы Матюхиной.

Результаты соревнований будут опубликованы позже.

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по атлетическому и модельному фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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