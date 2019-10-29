У вас может быть ребенок. Эти дети ищут семью!

В этом мире много детей, оставшихся без родителей и воспитывающихся в детских домах. И также немало взрослых, которые могли бы сделать этих ребятишек счастливее, подарить им любовь и ласку, в которых так нуждается каждый ребенок. Вглядитесь, в эти фотографии, может быть, кто-то из этих детей тронет ваше сердце.

Илья, Карина, Миша

Пятилетняя Карина и четырехлетний Илья (верхнее фото) - позитивные, дружелюбные и активные дети! Карина, как старшая сестра, опекает и оберегает брата, а Илюша, в свою очередь, позволяет Карине принимать решения. Ребята целый день заняты делом - рисуют, строят, лепят, конструируют, играют в подвижные игры, и им никогда не бывает скучно. Дети очень отзывчивы на похвалу и внимание со стороны взрослых. У Карины и Ильи есть младший брат – Михаил. Дети нуждаются в семье, которая окружит их любовью и заботой.

Миша

У них есть младший брат, которому 1 год, 8 месяцев. Миша очень улыбчивый и контактный ребенок. Активно и с интересом играет с разными игрушками, слушает детские песни, рассматривает яркие иллюстрации. Мальчик еще мало играет со сверстниками, но внимательно наблюдает за ними. Он самостоятельно садится, встает и ходит с поддержкой взрослых. Радуется прогулкам на свежем воздухе, после которых хорошо кушает и крепко спит.

Юлия и Данил

Юлия и Данил

Двенадцатилетний Даниил - доброжелательный, активный, общительный, любознательный мальчик. В свободное время увлекается декоративно-прикладным творчеством. Любит играть в футбол и шахматы, ходить в походы. Посещает детское объединение «Спортивные игры». У Даниила теплые отношения с младшей сестрой, которую он заботливо опекает.

Девятилетняя Юлия - подвижная, энергичная, доброжелательная. Быстро находит со сверстниками и взрослыми общий язык. Легко откликается на просьбы о помощи, охотно выполняет поручения и задания. Юля любит мастерить поделки, рисовать, читать. С удовольствием посещает детское объединение «Волшебная иголочка», где, по словам преподавателей, проявляет творческий подход и фантазию. Девочка всегда прислушивается к советам старшего брата, уважает его мнение.

Аня

Аня

Девятилетняя Аня - добрая, любознательная и смышленая девочка. Она успешно справляется со школьной программой. После школьных уроков с удовольствием посещает кружок изобразительного искусства. Аня любит играть с малышами, хорошо читает стихи, танцует, активно учавствует в творческих мероприятиях, у нее есть братики и сестрички.

Подсказка КП

Более подробно узнать о каждом ребенке можно на сайте «Счастливое детство – в семье!» (http://deti.educaltai.ru) в разделе «Дети, оставшиеся без попечения родителей».

По вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, можно обратиться в сектор регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Министерства образования и науки Алтайского края ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону (3852) 29-86-08, либо отправить письмо на prodeti@mail.ru.