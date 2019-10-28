Водолеям аукнутся нерешенные проблемы, а Ракам - прошлые любовные связи: гороскоп на 28 октября - 3 ноября 2019 года

Раки на этой неделе способны своей активностью и кардинальными действиями решить многие назревшие проблемы. А вот Львам наоборот следует избегать жестких позиций и агрессивного поведения в решении задач. Что ждет других знаков зодиака - читайте в гороскопе на 28 октября - 3 ноября 2019 года от барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овны

Овнам придется вернуться к решению проблем, на которые не было времени в начале месяца, при этом избегая конфликтных ситуаций. Еще чувствуется зависимость от партнерской активности, которая создает препятствия на пути к цели, не всё так гладко как хотелось бы, но Овны вынуждены перетерпеть это время осложнений. Благоприятный период для дополнительных источников дохода и подготовки почвы для карьерного продвижения.

Тельцы

У Тельцов неделя изобилует возможностями личного развития, обретения новых навыков, способностями к быстрому обучению и расширению кругозора. Благодаря социальным сетям участится общение с дальними друзьями, а кто-то решится и на гостевую поездку за границу. Предстоящие планы и решения следует обговорить с партнером заранее, а не постфактум, и, наконец-то, следует выделить время на заботу о своем здоровье.

Близнецы

Близнецы прибегнут к природному здравому смыслу и рациональному мышлению, дабы нестабильные эмоциональные настроения не спровоцировали конфликтные ситуации. особенно это коснется любовной сферы. Могут напомнить о себе нерешенные ранее проблемы, но обстоятельства быстро стабилизируются. Благоприятное время для общения с начальством и решения финансовых вопросов, карьерные продвижения и бизнес-планы легко претворяются в жизнь.

Раки

Раки способны своей активностью и кардинальными действиями решить многие назревшие проблемы, сместив фокус внимания с нестабильной семейной обстановки. Могут напомнить о себе прошлые любовные связи, сыграв ностальгические нотки на струнах души. Успешно развиваются партнерские отношения, привнося в деловое сотрудничество стабильный рост и укрепление авторитетных позиций.

Львы

Львам следует избегать жестких позиций и агрессивного поведения в решении любых вопросов. Проявление дипломатии и совместное творчество гораздо быстрее приведут к желаемым результатам. Хорошее время для решения хозяйственно-бытовых проблем, освоения мастерских навыков, повышения профессионализма в рабочих процессах. Благоприятные условия для привлечения инвесторов, закупа оборудования, выгодный ремонт в сервисных центрах.

Девы

Согласно гороскопу на 28 октября - 3 ноября 2019 года, Девам потребуется проявление интуиции и самоотдача в решении повторно возникающих ситуаций. Возможно, придется в чем-то уступить, однако в целом неделя обещает быть яркой, богатой на общение с любимыми людьми, развлечения и подарки. Ожидаемые доходы будут изрядно потрепаны незапланированными расходами, зато совместные творческие проекты способствуют укреплению партнерских отношений и делового сотрудничества.

Весы

Весы всё внимание сосредоточат на семье и жилищных вопросах, их инициатива и предложения будут остро встречены близкими людьми, провоцируя напряжение и конфликтные ситуации. Импульсивные действия и необдуманные решения приведут к опрометчивому шагу, и, как следствие к далеким от желаемого результатам. Успешно на этой неделе протекают трудовые процессы, легко завершаются проекты, быстро сдаются объекты.

Скорпионы

У Скорпионов прекрасное время для воплощения идей, которым не было уделено должное внимание, смены имиджа, способного улучшить внешний вид и усилить харизму. В общении с окружающими следует быть начеку во избежание щекотливых вопросов и попыток «залезть в душу». Укрепляются деловые партнерские отношения, рекламные кампании привлекают клиентов и позволяют стать более узнаваемыми. Не время для удаленной работы и дополнительных подработок.

Стрельцы

У Стрельцов накопившееся напряжение норовит выплеснуться наружу, в их силах перевести энергию в позитивное русло и активные действия. Предельная концентрация и высокая трудоспособность позволят добиться желаемого и наметить новые цели. Сейчас не лучшее время для развлечений и дружеских вечеринок, общение с друзьями проходит в напряженном формате, поэтому меньше слов, больше дела, а творческий потенциал и креативность станут подмогой.

Козероги

Козерогам предстоит плодотворная неделя - множество встреч, поездок, контактов будут окрашены творческими нотками и несвойственным Козерогам легкомыслием, что может сказаться конфликтом с руководством. Благоприятное время для укрепления деловых связей, решения актуальных задач. Хорошее настроение и позитивный взгляд на мир добавят результативности.

Водолеи

Водолеям аукнутся нерешенные проблемы начала месяца, разумнее воздержаться от конфликтных действий и поберечь свою репутацию. Чрезмерная активность и трудовые подвиги забирают много энергии и жизненных сил, поэтому самое время позаботиться о своем здоровье, восстановлении душевного баланса и накоплении внутренних ресурсов. Хорошее время для увеличения своих доходов за счет дополнительных источников и фриланса.

Рыбы

У Рыб, по гороскопу на 28 октября - 3 ноября 2019 года, повторятся неожиданные ситуации начала октября, возможны вести от бывшей особы. Продуктивное время для разработки стратегического плана действий, самостоятельных решений и укрепления своей репутации. Способность оказаться в нужный момент в нужном месте позволит занять выгодные позиции. Поддержка влиятельных лиц и удачное стечение обстоятельств способствуют пополнению бюджета и улучшению дел в целом.