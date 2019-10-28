Опасные гаражи? Где в Барнауле школьники под угрозой нападения

Страшная трагедия, которая потрясла Саратовскую область, едва не повторилась в Барнауле. 21 октября на девочку из микрорайона «Дружный» напал мужчина средних лет. Она не пострадала, но на фоне ужасной тенденции «Комсомолка» проверила опасные места, где дети могут встретить преступников.

Полоса препятствий

Микрорайон «Дружный» расположен рядом с лесным массивом, через него местным детям приходится ходить в школу, в темное время суток территория не освещается, а потемки, как известно, притягивают преступников. Инцидента не пришлось долго ждать, мужчина напал на несовершеннолетнюю, но ей удалось вырваться и убежать. Всего в полукилометре от старой «Ленты» современный район превращается в дикую природу. Люди ходят по тропинкам, попадают в лесной массив, это небезопасно не только для детей, но и для женщин и пенсионеров.

После нападения родители девочки написали заявление в полицию, а правоохранители сразу же назначили проверку, об этом сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю. Также помочь им вызвались в краевом следкоме.

Лесополоса, где напали на девочку в Барнауле. Фото: Яндекс.карты

- По сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметила старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Жители микрорайона также обратились к администрации города с просьбой благоустроить территорию, они предлагают сделать аллею или, по крайней мере, осветить темные участки.

Опасность со всех сторон

Есть ли еще в Барнауле опасные места возле учебных заведений? Как выяснилось, да, причем практически во всех районах города. Например, у МБОУ «Гимназия №42», которая находится по адресу пр-кт Красноармейский, 133. Она окружена гаражами со всех сторон. Кооперативы появились здесь еще в при советской власти и со временем лишь разрастались. Даже в центре города здесь, рядом со школой, напали на девочку в 2009 году.

- Я шла через гаражи в восьмом классе, слушала музыку, как вдруг меня одернули за руку. Обернувшись, я увидела мужчину в длинном плаще, он отпустил мою руку и раскрыл плащ. Он был голый, я испугалась и пустилась к школе со всех ног. Когда я рассказала обо всем учителям, вызвали полицию, а меня отправили к психологу, - рассказывает бывшая ученица гимназии Анастасия.

Место нападения на АнастасиюФото: Олег УКЛАДОВ

Девушке повезло, у того маньяка была лишь одна цель — оголиться в публичном месте, к тому же, он не погнался за ней. Но никогда не знаешь, как поведет себя неадекватный человек в патовой ситуации.

Когда мы приехали к школе, чтобы сфотографировать гаражи, на выходе с территории учреждения сразу же встретили патрульных полиции. Они объяснили, что совершают плановый обход, который происходит несколько раз в день.

Патруль полицииФото: Олег УКЛАДОВ

- Мы патрулируем, это не связано с преступлениями, просто здесь такая зона — много детей, школа, детский сад, рядом гаражи, - объяснил один из патрульных ГУ МВД по Алтайскому краю.

Но не всегда сотрудники полиции могут оказаться поблизости и сразу же помочь в экстренной ситуации...

Гаражный маршрут

Следующей точкой «высадки» стал гаражный кооператив на потоке рядом со средней образовательной школой №31.Здесь учащиеся ежедневно ходят через растянувшиеся по улице Чеглецова гаражи. Начиная от дома по адресу ул. 40 лет Октября,2, вплоть до Чеглецова, 54 растянулся гаражный кооператив, который также стоит с советских времен. Дальше растянулся небольшой частный сектор, который не полностью освещается, что может привлечь сюда преступников.

Гаражный кооперативФото: Олег УКЛАДОВ

Даже местные люди иногда путаются в окрестностях, когда мы приехали в гаражи, к корреспонденту «Комсомолки» дважды обратились люди с просьбой подсказать, где находится одна из многоэтажек. Дома действительно похожи, можно и запутаться без карты города.

Сразу же за гаражным кооперативом здесь начинается парк «Юбилейный», он тоже является зоной повышенной опасности, время от времени его патрулируют сотрудники полиции. Были ли здесь нападения на детей, выяснить не удалось, но гаражей здесь на пути к нескольким школам на самом деле много.

Путь к школе на потокеФото: Олег УКЛАДОВ

Школа Ерестного

Если даже в черте города рядом со школой можно найти опасность, что уж говорить о скандально известном учебном заведении из Ерестного, куда дети добираются через лесополосу, опасный перекресток и неосвещенный участок. Буквально в паре километров от дороги в школу два года назад в Барнауле орудовал маньяк, который охотился за молодыми девушками.

Недавно после проверки власти Барнаула решили не строить там школу на старом месте, где она сгорела 10 лет назад, а пристроить корпус к уже существующему лицею №2. Несмотря на это, рядом со школой не ходит общественный транспорт и не осуществляется подвоз учащихся.

Путь к школе в Ерестном Фото: Татьяна Веряскина

— Комиссией комитета образования Барнаула официально установлено, что на протяжении всего пути нет ни одного тротуара, дорога не асфальтирована, ширина проезжей части меньше трех метров, — рассказывает глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

То есть дорога считается потенциально опасной для передвижения на автобусе. Что уж говорить об учащихся, которым приходится ходить ежедневно по дороге без тротуара.

- Мы и дальше будем требовать строительства небольшой школы и детского сада в поселке Ерестной. Пристрой к лицею проблему не решит. Добираться до него придется также на транспорте по тем же опасным дорогам. А пока проблема со школой не решена, необходима организация школьного маршрута, - пояснил Игорь Берг.

Так, на пути к нескольким школам, как в черте города, так в отдалении, местами сложно добираться. Остается надеяться, что патрулирование или формирование школьных маршрутов в скором времени поможет сделать маршруты школьников менее опасными.