Александр Петров о съемках на Алтае: Рядом со мной всегда дежурил врач

Популярный актер Александр Петров в недавнем интервью Ксении Собчак рассказал о том, как происходили съемки сериала «Пока цветет папоротник» и чему он научился на Алтае.

Во время полуторачасового интервью собеседники затронули тему духовных практик, которые могут помочь настроиться перед важным событием. В частности к работе на публике. Саша Петров – это в первую очередь кино –актер, а вот театр для него все же непривычное дело. И первое время ему было трудно выходить в зрительский зал, но потом он придумал, как расслабляться.

Александр Петров на интервью с Ксенией Собчак

- Такие практики на самом деле есть. Я вспоминаю предпоследний спектакль «Заново родиться», который мы играли в Нижнем Новгороде. Я еще понимаю, когда певец выходит на аудиторию в 12 тысяч человек, а когда ты один выходишь к ним и знаешь, что у тебя импровизационный спектакль и если что-то пойдет не так, все рухнет. Я тогда присел к какой-то мусорке и думал: «Блин, какое же это счастье! Ребята уже начали разогрев и вот-вот начнется спектакль и я своими глазами увижу со сцены эти 12 тысяч человек…», - рассказывает Петров. - Для меня это незнакомые впечатления. Я просто сидел и ни о чем не думал. Это очень простая практика. Внутренне я приобрел ее на Алтае, когда снимался в сериале «Пока цветет папоротник» и «Беловодье». Это была моя первая главная роль. Это хорошая добрая сказка. Там были сцены, когда моему герою надо быть пройти несколько испытаний, очищений. Ему нужно было заходить в ледяной водопад. Температура воздуха на улице была где-то 8-9 градусов, а воды 4. Просто леденящая вода. А заходить надо было практически голым – только в набедренной повязке. А всего было четыре дубля. Меня натирали барсучьим жиром. В палате из-за этого стояла вонища невероятная. Каждый раз когда кто-то заходил - спрашивал, как у меня дела. Врач все время мерил давление и пульс.

Александр Петров на съемках "Пока цветет папоротник"

В итоге в водопад он заходил несколько раз, на последний дубль его все же пожалели и сказали, что добавят компьютерную графику. Актера благополучно отпустили отдыхать и приходить в себя.

- Я когда заходил в воду, это было дико холодно и дико круто. Между дублями забегал греться в палатку. А после съемок меня отвезли в местную баню с видом на речку, - продолжает Петров. - Я долго там сидел и какой-то момент поймал себя на том, что в голове нет ни одной мысли. До этого очень сложно доходить внутренне, когда ты пытаешься на что-то настроиться, потому что, как правило, в голове огромное количество мыслей и ты на физическом уровне не можешь от них отделаться. Иногда за кулисами может показаться, что человек сошел с ума, потому что он в буквальном смысле начинает отмахиваться руками от мыслей. А если у тебя получается совсем ни о чем не думать, то это очень круто.

Сам Александр Петров признается, что от съемок на Алтае у него остались исключительно положительные эмоции и не только из-за того, что это была его первая в жизни главная роль. Здесь он приобрел много друзей. В их числе режиссер фильма Евгений Бедарев. На память о совместной работе актер выпросил у нашего земляка наручные часы. Уж больно они ему приглянулись. С тех пор прошло уже несколько лет, но Петров продолжает трепетно хранить подарок и до сих пор носит его.

Те самыечасы Евгения Бедарева

- Этим часам десять лет. Они недавно были в ремонте. Эти часы мне подарил режиссер Женя Бедарев на съемках фильма «Пока цветет папоротник». Это была моя первая главная роль. Я увидел их у него на руке, и как я люблю постоянно делать, когда вижу классные часы, я говорю: «Подари!». И он мне их подарил. Они уже потертые, я их сам подклеивал. Эти вещи для меня имеют энергию, - признается актер.