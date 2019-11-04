2019-11-04T09:56:50+03:00
Общество

Без промедления: На Алтае спасли детей с острой почечной недостаточностью

Некоторых из них доставили в Барнаул на вертолете
Анна СЕМИНА
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Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детстваАлтайский краевой клинический центр охраны материнства и детстваФото: предоставлено пресс-службой
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Минувшим летом многие регионы России столкнулись с резким увеличением числа маленьких пациентов с проблемами с почками. Алтайский край в этой статистике не стал исключением.

В нашем регионе с тяжелыми формами гемолитико-уремического синдрома (ГУС) в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства попали пять ребятишек. Один из них житель Иркутска, который отдыхал в Яровом. Некоторые из детей были практически в критическом состоянии и им требовалась экстренная госпитализация.

- Некоторых из пациентов доставили в краевой центр санавиацией. Промедление в прямом смысле было подобно смерти. По данным ВОЗ, гемолитико-уремический синдром является одной из частых причин острой почечной недостаточности у детей, - сообщают в министерстве здравоохранения Алтайского края.

По словам специалистов, одними из первых симптомов ГУС является диарея (90-95%), рвота (у 30-60%) и боли в животе. Как правило, ГУС проявляется через шесть (в среднем 2-14) дней. У детей отмечается общее недомогание, слабость, изменение поведения, небольшая желтушность, уменьшение количества мочи после продолжительной диареи.

В этом случае следует ка можно скорее обратиться к медикам, потому что ГУС может привести не просто к острой почечной недостаточности, но и к поражению головного мозга, а также к ряду других необратимых процессов.

- Конечно, мы занимаемся комплексным лечением больного. Но спасает жизнь – гемодиализ. В среднем каждому пациенту с тяжелой формой ГУС этим летом мы провели около 30 процедур. Благодаря слаженной работе врачей и медсестер реанимационно-консультативного центра и нефрологического отделения нам удалось спасти жизнь этим детям, - говорит анестезиолог-реаниматолог АККЦОМД Юрий Князев.

Справка

Именно в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» работает единственный в регионе детский гемодиализный центр. Здесь работают высококвалифицированные нефрологи. Ежегодно в нефрологическом отделении получают помощь более 900 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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