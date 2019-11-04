Лучше меньше: Министр транспорта края выступает за сокращение пешеходных переходов в Барнауле

По результатам анализа аварийности за 2018 год в Барнауле было выявлено 57 мест концентрации ДТП. В текущем году еще 19. Зачастую они сопряжены с наличием пешеходного перехода.

Положительная динамика

В краевой столице мониторинг аварийности ведется в ежедневном формате. Некоторые решения по организации проезда принимаются еще до того момента, когда тот или иной участок получит статус «место концентрации ДТП». Но все же учет по таким ведется. В их числе перекресток проспекта Красноармейского и улицы Никитина.

Один из аварийных перекрестков - пересечение проспекта Красноармейского и улицы НикитинаФото: Анна СЕМИНА

- Данный перекресток является устойчивым местом концентрации ДТП. В 2017 году здесь было зарегистрировано четыре аварии, в 2018-м – пять. В них пострадали четыре и шесть человек соответственно, - рассказывает начальник отдела организации дорожного движения управления дорожного хозяйства Минтранса Алтайского края Андрей Дорош. - Для улучшения дорожной обстановки здесь установили светофоры. Соответственно пешеходные переходы стали регулируемыми. Помимо этого установлены ограждения и дублирующие дорожные знаки над проезжей частью. По прошествии девяти месяцев текущего года уже можно сделать вывод, что эти меры принесли результаты: на сегодняшний день здесь не зарегистрировано ни одно ДТП с пострадавшими. Также введение светофорного регулирования позволило разгрузить улицу Гоголя.

Еще один положительный пример – пешеходный переход в районе парка отдыха «Солнечный ветер» на проспекте Ленина, 187. Раньше аварии здесь происходили из-за того, что пешеходы переходили дорогу не по «зебре», а по сути, где придется - либо до нее, либо после. Для водителей это доставляло не мало неудобств. Как результат только в прошлом году под колеса попали шесть человек.

Ранее этот переход у парка "Солнечный ветер" считался опаснымФото: Анна СЕМИНА

В 2018-2019 годах на этом участке провели ремонт покрытия проезжей части, а параллельно с этим установили дублирующие дорожные знаки, оборудовали переход мигающим светофором и дополнительным освещением, установили пешеходные ограждения на подходах к «зебрам». Статистика прошедших девяти месяцев радует – ни одной аварии.

Все, что могли

Однако до сих пор в Барнауле есть такие участки, где, несмотря на предпринимаемые меры, аварии все равно происходят, и пока водители сами не будут сознательно подходить к совершаемым маневрам и не будут взаимно вежливы, практически ничто не исправит ситуацию. Речь о перекрестке проспект Строителей – площадь Победы – проспект Социалистический.

- По итогам 2017 и 2018 годов данный участок у нас числился местом концентрации ДТП. Чаще всего это были столкновения транспортных средств: водители, которые совершают левый поворот по проспекту Строителей в сторону вокзала, не убеждаются в безопасности маневра и как следствие происходит столкновение, - говорит Валерий Ведяшин, начальник отдела по организации дорожного движения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. - В качестве мероприятий мы нанесли здесь разметку из термопластичных материалов, установили комплексы фото и видеофиксации изменили режимы работы светофорных объектов, установили дорожные знаки и пешеходные ограждения. Конечно, несколько аварий и в этом году здесь было, но в целом по итогам девяти месяцев данное место не является местом концентрации ДТП.

Пересечение проспекта Строителей и СоциалистическогоФото: Анна СЕМИНА

По словам специалиста, пока что на данный момент сделано все, что можно. Дело остается только за ГИБДД и они регулярно в качестве профилактики выставляют здесь посты ДПС. Если же и эти меры не сработают, что профильные ведомства будут дальше рассматривать варианты снижения аварийности. Но увы, их не так много. К примеру, можно сделать расщепление работы светофоров, чтобы для тех, кто поворачивает в сторону вокзала горела отдельная стрелочка, но это приведет к тому, что заторы, которые и так есть на проспектах Строителей, Социалистическом и Красноармейском будут в разы больше, а этого допустить нельзя. Второй вариант – вовсе запретить левый поворот на вокзал и открыть его в старом месте – в районе улицы Профинтерна, но тогда концентрация ДТП может возрасти в этом районе. Все сходится к одному – надо быть внимательным и вежливым на дороге и соблюдать ПДД.

Помимо этого на данном и некоторых других подобных перекрестках в будущем будет решаться вопрос о нанесении разметки для пешеходов для перехода по диагонали.

Дело в количестве

В целом же по мнению министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, в Барнауле следует обратить внимание не на количество, а на качество пешеходных переходов и лучше сделать их меньше.

Светофоры - одна из мер, которую применяют для того, чтобы сделать переход безопасным.Фото: Анна СЕМИНА

- Пешеходный переход должен быть либо совмещен с неровностью, где водитель все равно приостановится, либо он должен быть со светофором – пешеходным или дорожным, но таким, где есть красный свет. Как бы мы ни хотели, как бы хорошо не делали, но остается тот фактор, что водитель может просто ночью не увидеть пешехода или еще что-то произойдет. В Барнауле более 1700 переходов, за всеми надо ухаживать, ежегодно наносить разметку, еще что-то, а если сократить их число, то на них можно будет делать термопластичную разметку, делать неровности, нормальное освещение. Пусть их будет не 1700, а 1200, но мы с уверенностью сможем сказать, что теперь они все безопасные, - резюмировал министр.