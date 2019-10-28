2019-10-27T17:01:18+03:00
Общество

6-ая рота: в Барнауле повилась первая в России Аллея героев-десантников

В сквере на ул. Малахова установлено 84 портрета погибших в Чечне военнослужащих
САПОЖКОВА Александра
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Аллея Героев в БарнаулеАллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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В сквере на улице Малахова в Барнауле открылась Аллея Героев. Она посвящена погибшим воинам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Десантники отдали свои жизни во время боевой операции в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года во время второй чеченской войны. Они вступили в бой с бандформированиями, которые значительно превосходили их по количеству. В историю этот трагический эпизод вошел как "бой у высоты 776", который для России стал самой большой потерей второй чеченской войны (погибло 84 человека). В числе мужественных десантников был и наш земляк - бийчанин Сергей Медведев.

На участке аллеи от улицы Юрина до улицы Георгия Исакова установлены 84 портрета десантников с описанием их подвига, планшеты с информацией об увековечении памяти роты и гранитный камень со звездой, сообщает администрация Барнаула. В церемонии открытия Аллеи 26 октября принял участие председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России Владимир Шаманов.

Герой России Владимир Шаманов Фото: Олег УКЛАДОВ

Герой России Владимир ШамановФото: Олег УКЛАДОВ

- 1 марта 2020 года мы отметим 20-летие бессмертного подвига воинов-десатников в Аргунском ущелье. Защищая нас, они сложили свои головы. Я благодарен за то, что сообща мы соорудили Аллею в память героической 6-й роты, - сказал Владимир Шаманов.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил литию по погибшим воинам и освятил монумент. В честь героев прозвучали залпы оружейного салюта.

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аллея Героев в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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