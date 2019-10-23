2019-10-23T13:53:10+03:00
Общество

Держатель для груди и средство для слабых женщин: как рекламировали товары в прошлом веке

23 октября отмечается День работников рекламы
Марина КОЧНЕВА
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Фото музея "Мир времени".Фото музея "Мир времени".

В Барнаульском музее «Мир времени» подготовили любопытную выставку. «Она пришла, чтобы остаться» - так называется экспозиция ко Дню работников рекламы.

Рассматривая выставку, подготовленную сотрудницами музея Натальей Котельниковой и Галиной Рогальской, гости с удивлением обнаруживают совершенно неожиданные варианты рекламы корсетов, исправления носов, выращивания волос и усов и т. д. Рекламные объявления размещены на импровизированной тумбе и рядом с товарами. Например, с охранным английским звонком, бочкой какао, станками «Жиллет» и т.д.

Есть там и реклама короля аппаратов: «Кодакъ», который «складывается до плоскости книги, помещается в кармане и продается у всех торговцев». Реклама питательного средства для слабых женщин «Альбукома» и даже реклама грудодержателей всегда новейших фасонов. Одним словом, событие весьма интересное, не пропустите.

Выставка продлится до 3 ноября и будет интересна всем, кто интересуется историей. Кстати, возможна организация лектория с конкурсами на эту тему для групп не менее 10 человек. Запись по телефону (3852) 77-77-64.

Фото музея "Мир времени".

Фото музея "Мир времени".

Фото музея "Мир времени".

Фото музея "Мир времени".

Фото музея "Мир времени".

Фото музея "Мир времени".

Фото музея "Мир времени".

Фото музея "Мир времени".

Фото музея "Мир времени".

Фото музея "Мир времени".

ИСТОЧНИК KP.RU

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