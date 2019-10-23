Держатель для груди и средство для слабых женщин: как рекламировали товары в прошлом веке

В Барнаульском музее «Мир времени» подготовили любопытную выставку. «Она пришла, чтобы остаться» - так называется экспозиция ко Дню работников рекламы.

Рассматривая выставку, подготовленную сотрудницами музея Натальей Котельниковой и Галиной Рогальской, гости с удивлением обнаруживают совершенно неожиданные варианты рекламы корсетов, исправления носов, выращивания волос и усов и т. д. Рекламные объявления размещены на импровизированной тумбе и рядом с товарами. Например, с охранным английским звонком, бочкой какао, станками «Жиллет» и т.д.

Есть там и реклама короля аппаратов: «Кодакъ», который «складывается до плоскости книги, помещается в кармане и продается у всех торговцев». Реклама питательного средства для слабых женщин «Альбукома» и даже реклама грудодержателей всегда новейших фасонов. Одним словом, событие весьма интересное, не пропустите.

Выставка продлится до 3 ноября и будет интересна всем, кто интересуется историей. Кстати, возможна организация лектория с конкурсами на эту тему для групп не менее 10 человек. Запись по телефону (3852) 77-77-64.