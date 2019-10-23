2019-10-23T10:24:21+03:00
Экономика

Как быстро и просто заплатить налоги

Сделать это необходимо до 2 декабря
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Заплатить налоги можно в банке, почтовом отделении, в самой налоговойЗаплатить налоги можно в банке, почтовом отделении, в самой налоговойФото: пресс-службы управления ФНС по Алтайскому краю
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У жителей Алтайского края остался месяц, чтобы оплатить налоги на землю, имущество и транспорт: это необходимо сделать до 2 декабря. Разберемся, как это сделать просто и быстро.

«Традиционные» способы оплаты налогов

Заплатить налоги можно в банке и почтовом отделении. Для этого потребуется уведомление, которое налоговая служба направила по почте (квитанция в этом году не направляется, все необходимые платежные реквизиты присутствуют в уведомлении).

Мобильный телефон

Большой популярностью у граждан пользуется мобильное приложение «Налоги ФЛ». С его помощью можно оплатить налоги, посмотреть информацию об объектах имущества, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, задолженности по налогам.

Чтобы авторизоваться в приложении, при первом входе необходимо ввести ИНН и полученный в инспекции пароль или пароль портала «Госуслуги». Далее реализован вход с помощью Touch ID (по отпечатку пальца) или Face ID (по распознаванию лица). Приложение доступно для бесплатного скачивания в Аpp Store и Google Play.

Сервисы сайта ФНС России

Внести оплату можно с помощью сервисов: «Заплати налоги» или «Личный кабинет физического лица». Чтобы зарегистрироваться в «Личном кабинете», обратитесь в любую налоговую инспекцию с паспортом.

Если вы подключены к порталу «Госуслуги», все еще проще – набирайте подтвержденный пароль и «Личный кабинет» в вашем пользовании. Сервис «Заплати налоги» регистрации не требует. Необходимо лишь знать сумму налогов к уплате. Для формирования платежного поручения найдите сервис на сайте www.nalog.ru, дальнейшие действия он подскажет сам.

Онлайн-банкинг

В мобильном приложении вашего банка выбирайте вкладку «Платежи и переводы», затем «Налоги».

Если остались вопросы? 8-800-222-2222

Дружи с финансами

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Материалы разработаны в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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