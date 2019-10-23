Как благоустройство Барнаула влияет на качество жизни горожан

В Барнауле с 2017 года проводятся масштабные работы в рамках федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Только в этом году в краевой столице были модернизированы несколько мест для отдыха и прогулок горожан, появились первые в городе велодорожка и пешеходный фонтан, а дороги Барнаула стали еще ровнее и безопаснее.

С чего все началось

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в Барнауле выполнено благоустройство 106 дворов и двух общественных территорий. На это потратили 225,2 миллиона рублей. Также в рамках этого проекта в 2018 году модернизировали еще 65 дворов и шесть общественных территорий. Отбор общественных территорий осуществлялся по итогам рейтингового голосования. Всего в прошедшем году на благоустройство потратили сумму в 229,1 миллионов рублей.

Кстати, в декабре 2018 года приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был переименован в национальный проект «Жилье и городская среда» и продлен до 2024 года. Поэтому в 2019 году работы по благоустройству Барнаула были продолжены. На это выделили еще 311,7 миллионов рублей. Большая часть суммы поступила из федерального бюджета, еще часть была выделена из краевого и городского, а также предусматривалось софинансирование собственников.

В итоге в текущем году в план по благоустройству попали 83 двора в разных районах города. Еще 26 заявок от горожан были включены в резерв на 2019 – 2022 годы. Все работы по благоустройству специалисты планируют завершить в начале ноября. Всего в ходе работ в этом году отремонтируют около 92 тысяч квадратных метров дворовых проездов и 26 тысяч квадратных метров тротуаров. Специалисты также обустроят 12 новых парковочных зон, 20 детских площадок и на трех дворовых территориях построят систему водоотведения. Также всего установят 295 скамеек и 409 урн и 293 новых светильника.

двор по ул.Ядринцева, 88 после ремонтаФото: пресс-службы администрации Барнаула

Есть, где разгуляться

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» помимо дворов благоустроены и три общественные территории. Их выбрали с помощью барнаульцев в ходе интернет-голосования, в котором приняли участие больше 63 тысяч человек. Из 49 предложенных территорий отобрали: аллею по улице Георгия Исакова (от улицы Северо-Западной 2-я до Малахова), за неё проголосовало около 11 тысяч горожан. Чуть меньше барнаульцев выбрали аллею по этой же улице, Георгия Исакова, от Северо-Западной 2-й до улицы Матросова. Третье место в рейтинге жителей краевой столицы занял сквер по адресу Панфиловцев, 22.

На участках аллеи по улице Георгия Исакова вместо старого асфальта появилась цветная плитка, также были заменили бортовые камни, добавлены дополнительные парковочные места, установлены новые скамейки и урны, детские игровые комплексы, смонтировано освещение и декоративные арки, а также высажено 64 дерева. По многочисленным просьбам горожан смонтировали первую в Барнауле велодорожку. На неё уже нанесли необходимую разметку, все работы завершат к 1 ноября.

Также в ближайшие дни будут закончены работы по благоустройству сквера по улице Панфиловцев, 22. Там также выложили плиточное покрытие, обустроили парковку, установили игровые и спортивные комплексы, урны и скамейки, высадили деревья. Но, пожалуй, самым ярким событием этого сезона стал запуск первого в Барнауле пешеходного фонтана. Он оборудован ночной подсветкой и фоновой музыкой. 5 октября барнаульцы смогли оценить его в действии.

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены шесть объектов: площадь Мира, сквер Химиков, Ленинградская аллея, улица Молодежная и сквер Адмирала Кузнецова; продолжено обустройство Нагорный парка. Поэтому с каждым годом у жителей Барнаула появляется все больше благоустроенных мест для отдыха и прогулок.

Улицы Аванесова после ремонтаФото: пресс-службы администрации Барнаула

Дорожный вопрос

Помимо благоустройства общественных и дворовых территорий в Барнауле уже третий год проходит масштабный ремонт дорог. С 2017 года краевая столица участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». А уже в этом году проект приобрел статус национального, он будет действовать до 2024 года. За 6 лет планируется отремонтировать

больше 137 тысяч километров построить и реконструировать около 17 тысяч километров дорог Барнаула.

В 2019 году на выполнение ремонтных работ в рамках проекта было выделено 965,6 миллиона рублей. Большую часть дорог, которые были выбраны для ремонта в этом году, взяли из «Карт убитых дорог» Барнаула. Её разработали участники Общероссийского народного фронта. Кроме того, учитывались результаты проведенной диагностики автомобильных дорог, мнение горожан, результаты обсуждений в Общественной палате.

- Перечень объектов, подлежащих ремонту, формировался согласно заданным параметрам условий проекта. В первую очередь, приведение в нормативное состояние основных магистралей города с наибольшим потоком автотранспорта, дорог с маршрутами движения общественного транспорта, а также дорог, работающих в режиме маятниковой миграции населения, - пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

На сегодня работы завершены на 21 объекте, 6 готовятся к сдаче в эксплуатацию, еще на 6 объектах работы продолжаются, в том числе на двух капиталоемких, которые переходят на следующий год. Ориентировочно в следующем году отремонтируют еще 17 объектов. Приблизительно на это понадобиться около 744 миллионов рублей.

По словам специалистов, гарантийный срок службы нового асфальта составляет 5 лет. В случае выявления дефектов подрядные организации оперативно выполнят работы по их устранению за счет собственных средств.

Дальше-больше

По условиям проекта в Барнауле впервые в этом году приступили к выполнению капиталоемких работ – ведется строительство дороги по улице Солнечная Поляна: от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов и реконструкция улицы Попова от Власихинской до Трактовой. Работы на этих объектам будут продолжены в 2020 году. Обе дороги – по ул.Попова и по ул.Солнечная поляна включили в проект по многочисленным обращениям горожан.

В ходе реализации проекта в 2019 году в Барнауле установили два комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД на участках: проспект Ленина – улица Гоголя, улица Аванесова - Кауфмана. Также смонтированы консольные стойки над проезжей частью с дорожными знаками на щитах с

флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на 5 пешеходных переходах. Устроены пять искусственных дорожных неровностей, установлены новые светофорные объекты и пешеходные ограждения на 4 участках. А на аварийно-опасных пешеходных переходах выполнены работы по улучшению освещенности, нанесению дорожной разметки из термопластичных материалов.

Все проведенные работы помогут снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в Барнауле. По итогам девяти месяцев уже удалось добиться положительных результатов.

- Количество зарегистрированных ДТП, подлежащих учету, снизилось на 10,6% (с 927 до 829). Число погибших уменьшилось на 21,2% (с 33 до 26), а количество раненых в них людей снизилось на 9,6% (с 1128 до 1029). Тяжесть последствий ДТП по городу составила – 2,5 (2018 год – 2,8), - добавил Антон Шеломенцев.

К слову, жители Барнаула могут высказать свое мнение по поводу проведенных в этом году работ. В социальных сетях «В контакте» есть группа «Дороги Алтайского края». В ней раз в три месяца проводятся опросы на тему, как горожане оценивают выполненные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».