Вчетвером запинали и задушили: в Барнауле жители расправились с соседским ротвейлером

В Барнауле четверо жителей жестоко расправились над молодым ротвейлером – сначала они запинали пса, а потом один из них задушил животное. Жестокая расправа произошла еще 2016 году в поселке Казенная Заимка, но известно об этом стало только сейчас, после того, как прокуратура сообщила о завершении суда.

Как следует из материалов дела, двухлетний ротвейлер Рэм выбежал на улицу – по какой-то причине он сумел освободитьcя от цепи, которая держала его в вольере. В это время на улице находились две женщины, живущие по соседству - мать со взрослой дочерью. Они выгуливали свою собаку. Как рассказывают соседи, Рэм подбежал к ним и хотел поиграть с собакой, начал бегать за ним, но более мелкий по размеру питомец испугался, принялся визжать и прятаться за хозяйку – в итоге женщина запуталась в поводке и упала на землю.

Муж «пострадавшей» женщины, который в итоге и задушил животное, в суде уверял, что собака напала на его жену и дочь и пыталась покусать, но это не подтвердилось показаниями очевидцев.

- На крики выбежал один из местных жителей, взял ротвейлера за цепь и отошел с ним в сторону, - рассказывает старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина. - Собака вела себя спокойно. В это время к ним подбежал муж запутавшейся в поводке женщины Сергей вместе с еще одним мужчиной, они забрали ротвейлера. Вместе с женой и дочкой они направились в сторону дома хозяев ротвейлера, где вчетвером начали пинать собаку. Пес лежала на земле и скулил, не пытаясь защищаться.

Хозяев дома не было, расправу увидели соседи, они попытались вступиться за собаку, но разъяренные мужчины лишь обругали их.

- Я выглянула в окно и увидела, что Сергей держит собаку за цепь возле ошейника, сначала Рэм стоял на задних лапах, а потом мужчина намотал цепь на руку и поднял его над землей. Это длилось около 30 секунд, собака хрипела и у нее шла пена изо рта. После этого он бросил пса на газон, - рассказала одна из очевидцев произошедшего.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Но пока шло расследование, истек срок давности и дело против мужчины прекратили. Тем не менее, мировой судья Ленинского района обязал живодера выплатить хозяйке 33 тыс. рублей по ее иску о компенсации морального вреда.