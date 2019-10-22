2019-10-22T09:02:23+03:00
Дом. Семья

"Герда - просто ребенок": Поэтесса спасла щенка в Барнауле и подарила ему счастливую жизнь в Лондоне

Камелия Санрин тайно провезла его за границу в сумке
Марина КОЧНЕВА
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Герда - просто ребенокГерда - просто ребенокФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Маленькая Герда вытянула счастливый билет. Вот как рассказывает о судьбоносной встрече с дворнягой уроженка Барнаула Вера Голдринг, известная в Лондоне под псевдонимом Камелия Санрин:

- Я приезжала в Барнаул к маме, в предпоследний день перед отъездом бегала в поисках лекарств, и тут вижу возле аптеки на Ленинском проспекте стоит растерянная девушка и держит этот слепой комочек, - рассказала женщина «Комсомолке».

- Щеночек? – спросила я. - В следующий момент девушка сунула мне щенка, окинула лучезарным взором и - бежать.

Вера Голдринг - Камелия Санрин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вера Голдринг - Камелия СанринФото: из личного архива героя(ев) публикации

Так у Веры появился довесок к багажу. Да, да, поэтесса решила на свой страх и риск вывезти нежданный подарок с собой.

- Решила включить «режим дурака», - рассказывает Вера. - Раз в правилах написано только про двухмесячных щенят и нигде про новорожденных - значит, можно везти. Не, ну выбрасывать их что ли? Это не экзотическое животное и не яйцо редкоземельного какаду. Поставила в сумочку коробку конфет, на всякий случай, чтоб скелетик замаскировать золотинками…

"Довесок" к багажу Фото: из личного архива героя(ев) публикации

"Довесок" к багажуФото: из личного архива героя(ев) публикации

Так Герда экстремально прилетела в Лондон и поселилась в доме Веры и ее мужа Арсена. 13 октября ей исполнился месяц, именинница к этому времени освоилась, открыла глазки.

- Кошка Дуся относится к пришелице с опаской, Арсен вначале тоже встревожился, а теперь влюбился, - рассказывает Вера.

У маленькой барнаульской дворняжки отличный аппетит. В ноябре хозяева планируют сделать ей прививки. На личной странице Камелии Санрин в Фейсбуке Герда сейчас главная героиня.

Герда поселилась в доме Веры и ее мужа Арсена Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Герда поселилась в доме Веры и ее мужа АрсенаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Герда - просто ребенок. Всем нужны дети для здоровой психики, веселые, жизнерадостные, любопытные, это заряжает, - считает мама двоих взрослых детей Вера Голдринг.

- Язык русский мы уже учим, надеюсь, она, как и я, будет русской шпионкой, - шутит поэтесса.

Русской шпионкой она представляется на вечеринках, где начинают негативно или презрительно говорить о России.

Вес этой крошки не достигает и килограмма Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вес этой крошки не достигает и килограммаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- В девяностые прошлого века отношение к русским было настолько добродушным, а сейчас в СМИ Россию представляют исчадьем зла,- говорит Вера, уехавшая в Великобританию в 2002 году. – Причем пропаганда настолько назойливая везде... Я люблю детективы - смотрю, например,фильм про Лютера, где его играет великолепный актер. В какой-то момент он берет, трясет негодяя со словами: «Что ты себе позволяешь? Что здесь тебе - наша Раша, фашисткая Россия?» История из прошлого века, и вдруг - «наша Раша»… И таких мелочей много. Поэтому когда заходит о чем-нибудь подобном речь, я сразу представляюсь, «русская шпионка», с кем-то начинаю спорить. Люди улыбаются в ответ, кстати, у простых людей большой интерес к России.

Любимица семьи Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Любимица семьиФото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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