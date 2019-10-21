«Моя мама попала в секту»: ударившись в религию, женщина довела себя до истощения

- Моя мама попала в секту. Мы боимся, ей промывают мозги, чтобы заполучить ее квартиру, - рассказывает Яна из Барнаула о своей 65-летней маме.

Три года назад женщина, которая всю жизнь проработала учителем в бийской школе, начала посещать «религиозную организацию христиан Церковь «Свет Пробуждения» - сначала по выходным, а потом по три-четыре раза в неделю. Возможно, катализатором стала болезнь ее мужа – у него нашли рак четвертой степени. Пока мужчина боролся (и продолжает это делать сейчас) с болезнью, пройдя 24 курса химиотерапия, Екатерина Ивановна (имя изменено – прим.авт.) днями и ночами пела псалмы, пытаясь вымолить его выздоровление – женщина почти ничего не ела и довела себя до истощения и больничной койки, но даже это не заставило ее переосмыслить ситуацию.

Говорят, кто решил стать богом, но не смог достичь цели, превращается в дьявола. Так и у бийской пенсионерки восхождение на религиозные вершины все больше портило отношения с близкими.

- С ней стало невозможно разговаривать – все разговоры только о библии, псалмах, появились раздражение, озлобленность. Сейчас мама уже отрекается от родственников и, скорее всего, это направленное воздействие для получения ее доходов и квартиры, которая у нее в собственности, - говорит Яна.

Кстати, в 2017 году в Омске Следком возбудил уголовное дело против религиозного объединения. Силовики были уверены, что людям там «промывали» мозги, используя психотерапевтические методы воздействия, например, групповой гипноз. В результате у ряда «прихожан» были обнаружены отклонения в психике.

Еженедельная десятина

Помимо постоянных встреч и сообщений от новоявленных «братьев и сестер», женщина относила туда все свои деньги. Во сколько именно обходится ей «опиум для народа», женщина не признается.

- Перед походом в «церковь» она идет в банкомат и снимает наличные. У нее постоянно нет денег, хотя она получает зарплату в школе и пенсию, за коммунальные и продукты платит мой отец со своей пенсии по инвалидности от рака, - рассказала девушка.

По словам другого барнаульца, который также столкнулся с подобной проблемой, члены «Света Пробуждения» платят еженедельную десятину. Хотя напрямую их это делать не обязывают – они должны отдавать не менее 10 процентов от своих доходов.

- Каждое "служение" у них начинается с песен, потом полчаса пасторы рассказывают, что бог велел платить десятину и делать приношения. Мама вот уже десять лет относит туда каждое воскресенье не менее пяти тысяч. А ходит их туда порядка 500 человек. Сначала она и меня с братьями пыталась туда затянуть, но молодежи там не смогли мозги промыть, и мы перестали ходить на эти встречи. Пытались ее переубедить, но нас она уже не слушает, говорит, мы грешники и должны покаяться, - рассказал Кирилл Громов.

«Номером ошиблись!»

Мы попробовали дозвониться по указанному в социальных сетях телефону религиозного сообщества. Трубку взяла женщина с расслабленным елейным голосом, который бывает у ничем не занятых пенсионерок и продавщиц ритуальных товаров. Я представился обычным человеком в трудной жизненной ситуации, и дама пригласила на встречу в ближайшее воскресенье – которые проходят в местном ДК. Но стоило перезвонить через пару часов и назвать себя журналистом, попросив к телефону пастора – та же самая женщина перепугалась и сказала, что звоню я в частный дом, а самого хозяина «дома нету».

Заявление в прокуратуру

Яна написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность организации на предмет получения незаконной прибыли за счет «благотворительных» взносов, морального давления, а также участия несовершеннолетних детей в собраниях членов религиозной организации.

- У меня двое детей четырех и шести лет, летом мать пыталась увезти их на эти службы, когда они гостили у бабушки в Бийске. Туда многие приводят несовершеннолетних. На этой почве у нас произошел конфликт, - сообщила девушка.

По словам юристов, деятельность различных «сект» контролирует центр по борьбе с экстремизмом. Кроме того, исходя из общей практики, уголовные дела могут быть возбуждены по статьям о мошенничестве или преступлениях против личности, если речь идет о ситуациях, когда прихожанам дают психотропные вещества. Также приходится сталкиваться с деятельностью различных религиозных общин – как правило, это реабилитационные центры с религиозным уклоном, где людей – наркоманов, алкоголиков и прочих - насильно удерживают в центре.

Клин клином

Барнаульский священник Александр Микушин советует приводить людей, которые попали под влияние различных сект и религиозных обществ, в церковь.

- Входя в храм, снимают шапку, а не голову. Вера верой, но и своей головой думать надо. Деньги они сдают сами, добровольно. Может, гипноз какой-то… или обещают блаженство на небесах. Люди сами себя доводят до такого состояния – злую шутку играет с ними их же тщеславие – показать, какой я не жадный, посмотрите, благотворительностью занимаюсь. Тут сложно помочь, но можно - приводите их в церковь. Мне за всю свою практику удалось обратить семь протестантов в православие. Мы общались, приходилось развенчивать какие-то мифы о православии и вере в целом, - рассказал священник.

Комментарий специалиста

«Держите дистанцию!»

Юлия Лыжникова, психолог:

- Попадают под чужое влияние, как правило, люди, которые склонны к зависимому поведению - так сформирована личность. Зависеть можно от алкоголя, дебошира-мужа и даже от работы, вспомните, сколько трудоголики проводят время на работе. Только здесь объект зависимости, через который можно манипулировать человеком, - вера. Кроме того, играют роль разные возрастные кризисы. Такие люди не слушают, что им говорят родственники. Помочь им могут только специалисты, но обращаются к ним, к сожалению, когда уже может быть поздно – ухудшается здоровье или человек лишается денег. Самое важное, что могут сделать близкие, это попробовать защитить себя, так как они являются созависимыми в этой ситуации. Для этого нужно дистанцироваться – спасти родных они никак не смогут. А вот правильное поведение может положительно повлиять на состояние попавшего в зависимость человека.