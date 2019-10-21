Супер–индюки и другая экзотика. Новый вектор «Сибирского подворья»

Окунуться в «Алтайские луга» на посошок бабьего лета - это что-то! Представьте себе,среди гор, под молочными облаками бродят красивые кони и галловейские коровы, в пруду плещется форель, а на известном «Сибирском подворье», греясь на солнце, важно разгуливают огромные, фантастические для этих мест индюки.

В этой пасторали корреспондент «Комсомолки» побывала накануне Всероссийского дня работника сельского хозяйства (его отмечали 13 октября – прим. авт.)

Неординарные проекты

Выбор места в преддверие праздника был не случайным. Знаменитый курорт Белокуриха продолжает удивлять, в том числе - неординарными сельскими проектами.

Год назад здесь начал работу агротуристический кластер «Алтайские луга». В объединение вошли «Сибирское подворье» и животноводческий комплекс в Солонешном районе. В сентябре дочерняя фирма АО « Курорт Белокуриха» - «Алтайские луга» получила юридическую и фактическую самостоятельность, став отдельным акционерным обществом.

"Алтайские луга". Фото Ольги Смирновой.

Большая перемена

Из главных новостей - «Сибирское подворье» перестает быть выставочным комплексом.

- Известная площадка событийного туризма превращается исключительно в аграрную, - сообщил журналистам Александр Бенгардт, председатель совета директоров АО «Курорт Белокуриха», АО «Алтайские луга». - Перемены диктует жизнь, «Сибирское подворье» как выставочная площадка и объект туризма стало конкурировать с «Белокурихой- 2», туристический поток переместился. Теперь часть мероприятий, которые проходили на подворье (Алтайфест, АТР и другие) мы будем предлагать провести на «Белокурихе- 2», чтобы с течением времени переместиться на ту площадку. Она, как выставочная, более интересна, более красива и разнообразна - лес и горы всегда притягательны.

На «Сибирском подворье», по словам собственника, остается ипподром.

- С ним курорт никогда не расстанется, - подчеркнул Александр Бенгардт,- потому что это один из столпов опоры курорта.

Кстати, в Новотырышкино дух рысаков витает с древних времен. Более 200 лет назад здесь была знаменитая конная ярмарка.

Яйца из Франции и Канады

Супер-индюк. Фото Ольги Смирновой.

А вот фермы и выставочные павильоны сегодня реконструируются и переориентируются. Так, на двух бывших конефермах сейчас обитают огромные индюки (птички от 20 до 30 килограмм)! Яйца, из которых вылупились первые гиганты, привезли из Франции и Канады.

Во время нашего визита на подворье одни индюки меланхолично грелись на солнце, другие клевали корм.

- Они у нас выращиваются на естественных кормах, и это легко можно проверить, - отметил Александр Потёмкин, директор животноводческого комплекса «Алтайские луга». - Таких на Алтае еще не было. Мы сами инкубируем их в одном из переоборудованных выставочных павильонов.

Нежная индейка уже зашла в меню курортников, появляются первые заказы на экзотическое мясо и от клиентов из районов края.

Грибы – к новому году

В январе на подворье планируют запустить цех по выращиванию вешенок. Под него также переоборудовали конеферму. В прохладном помещении, отделанном кафелем, создан особый грибной микроклимат. Другой грибной цех по выращиванию шампиньонов разместится в реконструированном павильоне.

- Уже в январе планируем получать примерно 300 кило грибов в день, - говорит управляющий.

"Алтайские луга". Озеро с форелью. Фото Ольги Смирновой.

Ягодка к ягодке

- Еще один из павильонов мы будем реконструировать под теплицу, - рассказывает Александр Бенгардт. - Будем выращивать ягоды, свежие овощи к столу гостей. Сегодня на рынке, согласитесь, нельзя взять хорошую ягоду – месиво…

Теплицы, по словам Александра Александровича, это хорошо забытое старое.

- В Советском Союзе при курортах были подсобные хозяйства. Структура была правильная, просто организация советская, - напомнил Бенгардт.

На «Сибирском подворье», по словам Потемкина, появится теплица нового поколения с особым микроклиматом.

Шотландские коровы

На вопрос: «Есть ли задумки по развитию агротуризма на бывшей выставочной площадке?», собственник компании ответил так:

- Мы не отказываемся от туристов на «Сибирском подворье». Люди могут приехать на пикник, побыть на берегу пруда, тех же индюков посмотреть. И все-таки главной площадкой для агротуризма станут луга. Там такая красота, столько редких цветов, неимоверно красивых, причем они меняются за лето, луга меняют краски. Там же можно увидеть животных, которые пасутся на этих просторах (надо было слышать, как эмоционально Александр Александрович это рассказывал!).

"Алтайские луга". Фото Ольги Смирновой.

Напомним, что два года назад компания открыла в Солонешенском районе животноводческий комплекс «Алтайские луга» площадью четыре тысячи гектаров. Перед этим отсыпали дорогу, построили фермы, загоны. Сегодня на живописных лугах вдоль горных склонов пасутся коровы и быки редкой галловейской породы, выведенной в Шотландии. Там же, на вольных просторах и кони с «Сибирского подворья», рядом лошади новоалтайской породы. В прошлом году добавились ярки и бараны.

Яства для гурманов

Остается добавить, что все это делается прежде всего для того, чтобы обеспечить своими собственными яствами стол курортников, удовлетворив запросы самых капризных. Напомним, что ранее компания «Курорт Белокуриха» создала мясоперерабатывющий цех, хлебобулочный, линию по производству вареников и пельменей, пивоварню, в планах также производство собственного сыра.

Цифры

1200 экзотичных индюков насчитывается сегодня на «Сибирском подворье».

300 кг вешенок в день будут получать на грибной ферме.

Более 300 коров и быков галловейской породы пасутся сейчас на «Лугах Алтая».