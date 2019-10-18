2019-10-18T07:25:47+03:00
Общество

Фотомодели-старшеклассницы снялись в осенней фотосессии на Алтае

Снимки делал фотокорр «Комсомолки» Олег Укладов
Иван ОЛЕКСЮК
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Лучшие из фотографий будут публиковаться в газете в рамках проекта «Мисс Стиль КП».Лучшие из фотографий будут публиковаться в газете в рамках проекта «Мисс Стиль КП».Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу выпал снег, и чтобы хоть как-то согреть ледяное дыхание грядущей зимы, «Комсомолка» публикует снимки фотомоделей-старшеклассниц и других красивых девушек, сделанных во время последних теплых дней этой осени.

- Большинство девушек пришли из модельного агентства Татьяны Баёвой «Стиль», - говорит фотокорреспондент «КП на Алтае» Олег Укладов.

Лучшие из фотографий будут публиковаться в газете в рамках проекта «Мисс Стиль КП» на последней страничке издания. Девушек будут оценивать московские эксперты-стилисты.

Как рассказали в барнаульской школе моделей, фотосессия для девушек – возможность на практике отработать уроки по фотопозированию, побороть страх перед камерой и пополнить свое портфолио.

- Девочки, которые принимают участие в таких фотопроектах, более смелые, чем остальные. Они преодолевают себя, не боятся показаться – не только в своем инстаграме, но и в крупных проектах. Ну и конечно практика по фотопозированию, которая пригодится в будущей жизни или для модельной работы. Ну и поработать с таким мастером – тоже большой опыт в плане постановки фото, эмоций, - рассказала руководитель агентства Татьяна Баёва.

Полина Якимова Фото: Олег УКЛАДОВ

Полина ЯкимоваФото: Олег УКЛАДОВ

Виктория Шмакова Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктория ШмаковаФото: Олег УКЛАДОВ

Юлия Усова Фото: Олег УКЛАДОВ

Юлия УсоваФото: Олег УКЛАДОВ

Дарья Усова Фото: Олег УКЛАДОВ

Дарья УсоваФото: Олег УКЛАДОВ

Анастасия Усатюк Фото: Олег УКЛАДОВ

Анастасия УсатюкФото: Олег УКЛАДОВ

Татьяна Тамбовцева Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьяна ТамбовцеваФото: Олег УКЛАДОВ

Алина Степанова Фото: Олег УКЛАДОВ

Алина СтепановаФото: Олег УКЛАДОВ

Полина Сечко Фото: Олег УКЛАДОВ

Полина СечкоФото: Олег УКЛАДОВ

Марина Панченко Фото: Олег УКЛАДОВ

Марина ПанченкоФото: Олег УКЛАДОВ

Ольга Николаенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Ольга НиколаенкоФото: Олег УКЛАДОВ

Фотомодели-старшеклассницы снялись в осенней фотосессии на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотомодели-старшеклассницы снялись в осенней фотосессии на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Александра Курочкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Александра КурочкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Анастасия Комар Фото: Олег УКЛАДОВ

Анастасия КомарФото: Олег УКЛАДОВ

Алина Клокова Фото: Олег УКЛАДОВ

Алина КлоковаФото: Олег УКЛАДОВ

Елизавета Журенкова Фото: Олег УКЛАДОВ

Елизавета ЖуренковаФото: Олег УКЛАДОВ

Екатерина Старчикова Фото: Олег УКЛАДОВ

Екатерина СтарчиковаФото: Олег УКЛАДОВ

Ангелина Дорош Фото: Олег УКЛАДОВ

Ангелина ДорошФото: Олег УКЛАДОВ

Виктория Воронова Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктория ВороноваФото: Олег УКЛАДОВ

Ксения Бубнова Фото: Олег УКЛАДОВ

Ксения БубноваФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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