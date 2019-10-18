Фотомодели-старшеклассницы снялись в осенней фотосессии на Алтае
В пятницу выпал снег, и чтобы хоть как-то согреть ледяное дыхание грядущей зимы, «Комсомолка» публикует снимки фотомоделей-старшеклассниц и других красивых девушек, сделанных во время последних теплых дней этой осени.
- Большинство девушек пришли из модельного агентства Татьяны Баёвой «Стиль», - говорит фотокорреспондент «КП на Алтае» Олег Укладов.
Лучшие из фотографий будут публиковаться в газете в рамках проекта «Мисс Стиль КП» на последней страничке издания. Девушек будут оценивать московские эксперты-стилисты.
Как рассказали в барнаульской школе моделей, фотосессия для девушек – возможность на практике отработать уроки по фотопозированию, побороть страх перед камерой и пополнить свое портфолио.
- Девочки, которые принимают участие в таких фотопроектах, более смелые, чем остальные. Они преодолевают себя, не боятся показаться – не только в своем инстаграме, но и в крупных проектах. Ну и конечно практика по фотопозированию, которая пригодится в будущей жизни или для модельной работы. Ну и поработать с таким мастером – тоже большой опыт в плане постановки фото, эмоций, - рассказала руководитель агентства Татьяна Баёва.
Полина ЯкимоваФото: Олег УКЛАДОВ
Виктория ШмаковаФото: Олег УКЛАДОВ
Юлия УсоваФото: Олег УКЛАДОВ
Дарья УсоваФото: Олег УКЛАДОВ
Анастасия УсатюкФото: Олег УКЛАДОВ
Татьяна ТамбовцеваФото: Олег УКЛАДОВ
Алина СтепановаФото: Олег УКЛАДОВ
Полина СечкоФото: Олег УКЛАДОВ
Марина ПанченкоФото: Олег УКЛАДОВ
Ольга НиколаенкоФото: Олег УКЛАДОВ
Фотомодели-старшеклассницы снялись в осенней фотосессии на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ
Александра КурочкинаФото: Олег УКЛАДОВ
Анастасия КомарФото: Олег УКЛАДОВ
Алина КлоковаФото: Олег УКЛАДОВ
Елизавета ЖуренковаФото: Олег УКЛАДОВ
Екатерина СтарчиковаФото: Олег УКЛАДОВ
Ангелина ДорошФото: Олег УКЛАДОВ
Виктория ВороноваФото: Олег УКЛАДОВ
Ксения БубноваФото: Олег УКЛАДОВ
ИСТОЧНИК KP.RU