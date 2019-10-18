Фотомодели-старшеклассницы снялись в осенней фотосессии на Алтае

В пятницу выпал снег, и чтобы хоть как-то согреть ледяное дыхание грядущей зимы, «Комсомолка» публикует снимки фотомоделей-старшеклассниц и других красивых девушек, сделанных во время последних теплых дней этой осени.

- Большинство девушек пришли из модельного агентства Татьяны Баёвой «Стиль», - говорит фотокорреспондент «КП на Алтае» Олег Укладов.

Лучшие из фотографий будут публиковаться в газете в рамках проекта «Мисс Стиль КП» на последней страничке издания. Девушек будут оценивать московские эксперты-стилисты.

Как рассказали в барнаульской школе моделей, фотосессия для девушек – возможность на практике отработать уроки по фотопозированию, побороть страх перед камерой и пополнить свое портфолио.

- Девочки, которые принимают участие в таких фотопроектах, более смелые, чем остальные. Они преодолевают себя, не боятся показаться – не только в своем инстаграме, но и в крупных проектах. Ну и конечно практика по фотопозированию, которая пригодится в будущей жизни или для модельной работы. Ну и поработать с таким мастером – тоже большой опыт в плане постановки фото, эмоций, - рассказала руководитель агентства Татьяна Баёва.