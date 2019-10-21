Участковый из Заринска: «Мне говорят, что я похож на Безрукова из сериала «Участок»

Участковый Сергей Богомолов из Заринска, как герой Безрукова в сериале «Участок» - молод, задумчив и немногословен, зато все жулики наперечет, а местные жители знают парня в лицо, говорят, хоть и молодой (ему всего 29 лет), но на районе порядок. Если происходит преступление, участковый уже практически знает, кто его совершил.

На днях он стал стал победителем II этапа конкурса «Народный участковый - 2019». Старший участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Заринский» набрал больше 20 тыс. голосов и теперь будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса. О самых тяжелых случаях в работе, подопечных и почему он не променяет свою работу ни на что другое, несмотря на все трудности – мужчина рассказал «Комсомолке».

Про жуликов и дебоширов

Одна из главных задач участкового – присматривать за недавно освободившимися преступниками – считается, что они в первое время наиболее склонны к совершению преступлений, следить за семейными дебоширами, да и просто улаживать конфликты между жителями – с одними достаточно поговорить, другим выписать штраф, чтобы задумались. Но отношение должно быть ко всем одинаковое – даже к отсидевшим насильникам и убийцам.

- Ко всем одинаково отношусь, таким людям нужно дать понять, что ты главнее и сильнее, тогда они нормально будут к тебе относиться, и уже можно будет выстраивать какой-то диалог, - говорит Богомолов.

Чаще приходится сталкиваться с семейными дебоширами. Кстати, после изменений в законодательстве, когда домашние побои перешли под разряд административных правонарушений, по словам участкового, таким случаев стало меньше.

- По сути, сейчас заявление нельзя забрать, и дебошир будет в любом случае наказан. Штрафы там не маленькие – от 5 до 30 тысяч рублей, они очень бьют по карману, и люди реально задумываются прежде, чем пустить в ход кулаки, - говорит Богомолов.

Может, люди просто перестали заявлять, раз такой удар по бюджету?

- Участковый - от слова «участие». Я со всеми общаюсь. Если мужчина раз побил женщину, и я выписал ему штраф. Он становится на учет как семейный дебошир. Если пострадавшая не пишет заявление, я все равно общаюсь с соседями – шумят ли они по ночам, дерутся ли – ничего не утаишь. Без контроля такое оставлять нельзя – рукоприкладство может и к убийству привести, такое уже было, но, слава Богу, не на моем участке, - говорит полицейский.

Самые тяжелые случаи

По словам Сергея, самые тяжелые для него случаи – это гражданско-правовые. Одно из его первых дел касалось раздела имущества.

- Умер заведующий отделением травматологии в Заринске. Приехали его барнаульские родственники и давай сразу, еще человека даже не похоронили, требовать его имущество. Делили квартиры в Барнауле и Заринске. Жена этого погибшего врача натерпелась, и я вместе с ней – на меня было столько жалоб! Дело тянулось год или полтора. Родственники постоянно дрались, душили друг друга - ток-шоу можно снимать. В итоге супруга врача отсудила квартиру в Заринске, долю в Барнауле и еще высудила с требовавших «свое» родственников расходы на похороны и оставшиеся долги. Мне эта женщина даже потом благодарность в газете писала, - говорит Богомолов.

Про нападения

Не редки случаи, когда на участковых нападают пьяные или те же взвинченные дебоширы. Слова на них уже не действуют, и приходится применять силу.

- Оружие ни разу не приходилось использовать, но это и не к чему – нас же учат приемам самообороны, даже, когда у человека нож в руке, его не составит труда обезоружить. Ну а дальше – протокол и передача дела в следственный комитет, который возбуждает уголовное дело, - говорит Богомолов.

Кроме того, у полицейских есть правила – в одиночку к опасному контингенту не соваться. Если есть реальная угроза, то подстраховать могут коллеги.

Сериалы про полицию

По словам Сергея Богомолова, сам он редко смотрит сериалы или фильмы – особенно, касающиеся работы полицейских – нет ни одного правдивого.

- И никому не советую их смотреть. Люди насмотрятся кино, всяких ток-шоу, а потом сами себя накручивают. Приезжаешь на вызов, а они уже трясутся и в каком-то бытовом происшествии видят преступление века. У нас в Заринске реально сейчас спокойнее стало, чем 20-30 лет назад, - говорит Богомолов.

Кстати, самого Богомолового часто сравнивают с милиционером Павлом Кравцовым из сериала «Участок».

- Я когда только устроился участковым, надел форму, фуражку, пошел с обходом с гражданами знакомиться. И кто-нибудь на прощание, обязательно спросит – а вам никогда не говорили, что вы на Сергея Безрукова похожи? Я даже удивился. Пришлось потом посмотреть сериал, – вспоминает участковый.

По большому счету, работа участкового одна из самых сложных в полиции – из-за графика, тяжелых случаев, ответственности и много другого. После нескольких лет участковых охотно берут в любые подразделения полиции – благодаря работе «в поле». Но Богомолов пока не собирается переводиться – говорит, что еще слишком молодой для кабинетной работы. А стресс и нагрузку помогает снять семья и спорт.

Справка «КП»

Лейтенант полиции Сергей Богомолов закончил Санкт-Петербургский университет управления и экономики. Образование высшее юридическое, служит в органах внутренних дел с 2012 года. С начала этого года раскрыл 12 преступлений, в том числе пять краж, а также выявил более 70 административных правонарушений.