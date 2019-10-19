Отец осужденной в США Марии Бутиной встретит дочь в московском аэропорту после ее освобождения

Мария Бутина, которую осудили в США, может вернуться на родину в ближайшие дни. Об этом рассказал ее отец Валерий Бутин.

Напомним, Бутина отбывает наказание в США за сговор с главными спонсорами Республиканской партии с целью продвижения интересов России. Иными словами, по версии Штатов, она организовывала тайные встречи американских и российских политиков.

- Когда освободят, не знаю, это будет держаться в секрете до последнего момента. У нее будет право на один телефонный звонок, я подстрахуюсь, полечу в Москву, наверное, 26 октября, там ее встречу. Наверное, придется ждать, ей лететь до Москвы около 12 часов, но еще нужно добраться до аэропорта там, в Америке, - сообщил Валерий Бутин.

Ранее сообщалось, что девушку должны освободить из-под стражи 25 октября. По решению суда россиянку должны депортировать в Россию немедленно, она не будет отбывать после наказания положенные три месяца в карантинной зоне.

Выпускницу Алтайского госуниверситета Марию Бутину арестовали в США 15 июля 2018 года. 26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

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- Не знаю всех деталей обвинений в адрес Марии Бутиной. Но быть задержанным за шпионаж в пользу России в США общественному деятелю это, конечно, что-то за гранью, - считает Ростислав Антонов. - Я не сомневаюсь в патриотизме Марии, но уверен, что она защищала интересы нашей страны как политик, а не как разведчик (подробности).