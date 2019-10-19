2019-10-19T09:38:19+03:00
Общество

Аварии и подающие деревья: что принес первый снегопад

Снег идет уже почти сутки – на дорогах складывается неблагоприятная ситуация
Иван ОЛЕКСЮК
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Первый снегопад в Алтайском крае ознаменовался авариями и падающими под тяжестью налипшей ледовой кашицы деревьями. В Бийске в переулке Николая Липового упало дерево на дорогу, пишет «Инцидент Бийск».

Дерево упало из-за снега.

- Раньше было столько зелени в городе, и нигде ничего не падало. Наверное, земля забетонирована кругом, и корнями глубоко закрепиться не могут, поэтому их легко выворачивает, - предположили подписчики паблика.

А это дерево упало на Социалистическом проспекте.

Со страниц "Инцидент Бийск"

Со страниц "Инцидент Бийск"

Вот еще одно упавшее дерево в Бийске

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Ещё немного первого снега
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На Мартьянова дерево упало на машину, повезло, что ствол угодил рядом, сам кузов только слегка повредило.

Со страницы "Инцидент Бийск"

Со страницы "Инцидент Бийск"

- Подавайте коллективные иски в суд, может, когда-нибудь найдется ответственный за зелёные насаждения в городе, и наконец-то они начнут работать. То на машину, то на провода, не дай бог на человека. Русское раздолбайство не искоренить без кнута, - пишет подписчик паблика Марк Ракса.

Тем временем на трассе с дороги слетел микроавтобус – водитель не справился с управлением. Сейчас Госавтоинспекция выясняет причины произошедшего.

Автомобилистов просят быть предельно осторожными на трассе БарнаулНовосибирск. Там мокрый снег и очень плохая видимость.

barnaul.instabarnaul.insta
Автомобилистов просят быть предельно осторожными на трассе Барнаул Новосибирск.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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