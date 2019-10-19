Аварии и подающие деревья: что принес первый снегопад
Первый снегопад в Алтайском крае ознаменовался авариями и падающими под тяжестью налипшей ледовой кашицы деревьями. В Бийске в переулке Николая Липового упало дерево на дорогу, пишет «Инцидент Бийск».
Дерево упало из-за снега.
- Раньше было столько зелени в городе, и нигде ничего не падало. Наверное, земля забетонирована кругом, и корнями глубоко закрепиться не могут, поэтому их легко выворачивает, - предположили подписчики паблика.
А это дерево упало на Социалистическом проспекте.
Со страниц "Инцидент Бийск"
Вот еще одно упавшее дерево в Бийске
На Мартьянова дерево упало на машину, повезло, что ствол угодил рядом, сам кузов только слегка повредило.
Со страницы "Инцидент Бийск"
- Подавайте коллективные иски в суд, может, когда-нибудь найдется ответственный за зелёные насаждения в городе, и наконец-то они начнут работать. То на машину, то на провода, не дай бог на человека. Русское раздолбайство не искоренить без кнута, - пишет подписчик паблика Марк Ракса.
Тем временем на трассе с дороги слетел микроавтобус – водитель не справился с управлением. Сейчас Госавтоинспекция выясняет причины произошедшего.
Автомобилистов просят быть предельно осторожными на трассе Барнаул — Новосибирск. Там мокрый снег и очень плохая видимость.
ИСТОЧНИК KP.RU