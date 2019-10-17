Когда у школьников начнутся осенние каникулы-2019

Осенние школьные каникулы-2019 начнутся 28 октября и продлятся до 4 ноября. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края. Количество дней каникул будет одинаково для всех классов. Тем не менее, в общем, за весь учебный год больше всего отдыхать будут самые юные ученики – первоклассники.

- Во всех классах каникулы имеют одинаковую продолжительность, кроме учащихся 1 класса, для которых в соответствии с СанПин предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения, - пояснили в пресс-службе регионального Министерстве образования и науки.

Кстати, беспокоиться по поводу итоговых оценок за четверть в ближайшее время могут не все школьники. Ученикам старших 10-11 классов оценки выставляются только по полугодиям.

Стоит отметить, что в период долгожданных каникул ребенку важна смена деятельности.

- В первые два дня каникул можно отдохнуть пассивно. Но совсем не занимать ребенка какой-то полезной деятельностью нельзя, важна её смена. Школьнику нужно позволить поспать подольше, сходить с ним куда-нибудь, и обязательно выделить время на школьные предметы и внеурочные занятия. Но это скорее относится к ученикам постарше. Если это первоклассник, то нужно смотреть на его самочувствие. Часто дети в этом возрасте быстро утомляются и тогда им необходимо дать больше отдыха, - говорит барнаульский психолог Олеся Дарвиш.