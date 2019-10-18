В Алтайском крае могут узаконить нелегальные турбазы и кемпинги

Туризм в Алтайском крае может получить новый толчок к развитию – в регионе представили законопроект о территориях рекреационного назначения.

Во время заседания правительства Алтайского края о нем рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

- На территории Алтайского края, особенно в туристских локациях, ежегодно создаются новые туристические объекты. В соответствии с законодательством данные объекты должны размещаться на земельных участках, которые являются рекреационными. Земельным кодексом РФ установлено, к землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности граждан, - говорит Дешевых.

На таких землях могут быть расположены дома отдыха, кемпинги, турбазы, палаточные лагеря, туристические тропы, трассы, детские спортивные лагеря и другие объекты. Так как данное направление в крае активно развивается, местные власти регулярно получают обращения от предпринимателей о переводе земельных участков сельхоз или иного назначения в разряд особо охраняемых рекреационного назначения.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется согласно Федеральному закону «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» в случае создания особо охраняемых территорий. Действующий закон Алтайского края от 18 декабря 1996 года «Об особых охраняемых природных территориях в Алтайском крае» распространяется только на одну категорию земель - особо охраняемые природные территории. Законов, регулирующих создание и деятельность территорий рекреационного назначения, в крае до сегодняшнего момента не было.

- Из-за этого те самые обращения о переводе земель остаются неудовлетворенными, - добавляет начальник профильного ведомства.

Над законопроектом шла трудоемкая работа на протяжении нескольких месяцев. Этот документ подразумевает, что правительство Алтайского края и органы местного самоуправления будут наделены правом принимать решения о создании особо охраняемой территории рекреационного назначения регионального или местного значения.

- По мнению администраций Алтайского, Завьяловского, Романовского, Курьинского, Солонешенского и ряда других районов, перевод земель сельхозназначения в земли рекреации дает возможность легализовать немалую часть уже существующих туристских объектов, получить муниципальному образованию дополнительное финансирование в виде налога на землю. Кроме того, достаточно большой объем земельных участков сельхозназначения не подходит для их использования по назначению, а может быть использован только для размещения туробъектов, - объясняет Евгений Дешевых.

Таким образом, смена статуса земель даст потенциальным инвесторам гарантии законности строительства на них объектов для отдыха и туризма.

Конечно, во время создания законопроекта были некоторые замечания со стороны заинтересованных сторон. Так, к примеру, прокуратура рекомендует уточнить, в отношении каких именно органов местного самоуправления принимаются полномочия. Представители регионального минсельхоза попросили в документе уточнить определение туристических троп. Также поправки есть со стороны министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Этот законопроект планируют внести для рассмотрения в первом чтении депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания на октябрьской сессии. Однако перед этим будут внесены некоторые поправки.

- В целом это на пользу экономике и обществу. Принимаем, - одобрил документ Виктор Томенко.