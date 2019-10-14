Отравление неустановленным ядом: в барнаульском клубе умерла 19-летняя девушка

В барнаульском баре-ресторане «Опера» на проспекте Красноармейском, 36 умерла 19-летняя девушка. ЧП произошло 12 октября около четырех утра. Ей стало плохо на выходе из клуба, девушка потеряла сознание. Охрана попыталась ей помочь, но посетительница заведения скончалась до приезда скорой помощи.

Как сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul», предварительной причиной смерти стало отравление неустановленным ядом.

Упала и больше не очнулась

Известно, что девушка живет с родителями и учится в институте культуры. Анастасия увлекалась танцами. В тот вечер вместе с подругой она пошла потанцевать в «Оперу». Перед выходом девчонки выпили по бутылке пива, в самом баре Настя ничего не пила.

- В клубе она всегда была рядом, ничего не ела и не пила, поэтому что-то подсыпать ей просто было не во что. Это случилось мгновенно, за секунду, Настя упала без сознания и больше в него не пришла. Все это время ей пытались помочь, - рассказала знакомая погибшей.

Со слов очевидцев, «скорая» ехала на вызов 40 минут! Это притом, что по нормативу они должны быть на месте в течение 20 минут. «Комсомолка» направит соответствующий запрос в Минздрав, чтобы выяснить, когда поступил вызов, и сколько в пути провели врачи.

Принимала таблетки?

Руководитель хореографического коллектива утверждает, что никаких ограничений по здоровью у Насти не было. Однако есть информация, что она принимала лекарство в связи с низким гемоглобином. Более того, утром она жаловалась матери на недомогание.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, погибшая могла принимать средство для похудения. Но знакомые погибшей в эту версию не верят.

- Она была довольна своей внешностью. Если бы она что-то принимала, рано или поздно это вскрылось бы. Я ничего такого не замечала, - говорят знакомые девушки.

Сейчас по факту региональный Следком проводит проверку.

- Предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также причину смерти молодой девушки. Назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Комментарий специалиста

Денис Фуголь, диетолог:

«Препараты для похудения могут вызывать инсульты и инфаркты»

- Существуют препараты, подавляющие аппетит, часто это психостимуляторы, которые угнетают чувство голода и перевозбуждают нервную систему. Таблетки действительно помогают похудеть, но при этом нарушается работа внутренних органов, это может привести к смерти. Как правило, их принимают на фоне диеты, что еще сильнее сказывается на общем состоянии. Такие препараты запрещены в России, но их продают нелегально. Из побочных эффектов – сгущение крови, образование тромбов и, как следствие инсульты и проблемы с сердцем. При приеме с алкоголем возможны последствия, которые сложно предугадать.