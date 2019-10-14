2019-10-14T07:51:26+03:00
Общество

Стая собак напала на ребенка в Рубцовске

Жители жалуются на большое число бездомных животных
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Отловом собак занимаются приюты.Отловом собак занимаются приюты.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Жители города Рубцовска пожаловались на бродячих собак, последний случай – нападение своры дворовых псов на маленького ребенка. К счастью, он не пострадал, возможно, собак спугнул проезжавший мимом мужчина.

- Я ехал по улице, мальчик, ему на вид лет 10, бежал вдоль дороги, а за ним гналась стая собак. Лаяли, пытались ухватить за ноги. Я начал сигналить, и когда приблизился к ним, собаки разбежались, - рассказал горожанин Владимир М. - Я часто вижу собачьи своры, их не становится меньше, наверное, их никто не отлавливает.

- Город заполонили стаи собак! Именно стаи, а не собаки-одиночки. На Северном рынке, в районе ТВ-3 и других местах. Ходить очень страшно, - пишет Татьяна в паблике «Инцидент Рубцовск».

Как сообщили в администрации Рубцовска, отловом бродячих собак занимается «Приют для бездомных животных «Алиса». С ними был заключен контракт. На эти цели выделили из бюджета только в этом году 984 тысяч рублей.

- В 2019 году отловлено 402 собаки (по состоянию на 1 октября). До конца 2019 года осталось финансирование на отлов еще 300 собак. Полномочия исполняются, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Похожую ситуацию можно наблюдать в Барнауле. Здесь из городского бюджета на отлов собак выделяют порядка 4 млн рублей. Но собак так же, как и в Рубцовске, меньше не становится. Происходит это потому, что собак отлавливают, стерилизуют, прививают, подлечивают и снова отпускают на улицы – все в соответствии с федеральным законом, который, кстати, также запрещает усыплять этих животных. А потом они снова продолжают сбиваться в стаи, пугая или нападая на людей.

- На свободу отпускают тех собак, которые не проявляют агрессии. По статистике, большинство укусов приходится на домашних собак, - говорит руководитель барнаульского приюта для животных «Ласка» Софья Куликова. – Собак на улице не становится меньше, потому что не решается две основные первопричины. Первая – это беспечность людей, которые заводят собак, а потом выбрасывают на улицы. У щенят бездомных собак выживаемость очень низкая, в основном приплод оставляют домашние собаки или полудомашние – те, которых содержат в гаражных кооперативах и прочих местах. Собака приносит потомство, а потом этих щенят оставляют на остановке в частном секторе, мол, кто-нибудь заберет.

По мнению Куликовой, решить эту проблему можно только, обязав владельцев собак стерилизовать их. Если 80% собак будут стерилизованы, проблема бродячих животных практически исчезнет.

- Кроме того, нам нужно научиться обращаться с мусором. Не будет кормовой базы – не будет живущих на этом собак, кошек, крыс, - считает женщина.

Подсказка КП

Как себя вести при встрече с бродячими собаками

Евгений Рябых, начальник кинологической службы УФСИН по Алтайскому краю:

- Сейчас складывается такая ситуация, что людям нужно учить элементарные правила поведения при встрече с бродячими собаками, как и правила дорожного движения. Для начала нужно понять, собака – территориальное животное. Она может защищать территорию, если поблизости есть щенки. Или, например, животное может посчитать, что вы хотите забрать ее добычу. При встрече с собакой не останавливайтесь резко, не поворачивайтесь спиной – она может напасть – и не смотрите в глаза. Животные воспринимают это как вызов.

Пятясь назад, покиньте «территорию» собаки, можно попытаться заговорить с ней спокойным тихим голосом. Но если вы сильно испуганы, лучше молчать – дрожащий голос лишь усугубит положение. Ни в коем случае не бегите, иначе собака начнет вас преследовать, не махайте руками и не кричите.

Если вы видите впереди стаю собак, дождитесь других прохожих, животные, скорее всего, побоятся подходить к группе людей. Главное, не пытайтесь замахиваться на собак руками, палкой, кидать камни, особенно, если вы один, а стая на свое территории – это все равно, что идти против поезда по рельсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючком
В сельской школе не хотят проблем из-за продвинутых ребят, переехавших из Сербии и живущих с отцом без телевизора и мультиков про Чебурашку
Новости 24
На Алтае скончался известный тренер по биатлону Алексей Паршиков
Акция «Выгодная осень» с «Алтайским источником»
Какая судьба ждет крафтовые пивоварни на Алтае после введения нового закона
Из-за аварии в Барнауле встали трамваи
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
В Барнауле насмерть сбили дорожного рабочего
АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы по физике
Алтайские специалисты обнаружили в говяжьей тушенке ДНК курицы, свиньи и сои
Алтайские баскетболисты одержали первую победу в Суперлиге-2
Барнаульского блогера обвинили в вандализме за изрисованный тротуар
Гигантская сосна выросла на Алтае
Следы медведей нашли всего в 70 км от Барнаула
«АлтайБаскет» начал сезон с уверенной победы в гостях
Алтайские активисты вышли на митинг с призывами отремонтировать Дом культуры
Алтайский депутат высказался об убийстве девочки в Саратове
Сообщество барнаульцев вновь организовало субботник в ленточном бору
Губернатор Виктор Томенко сходил на выступление команды КВН «Дети Лейтенанта Шмидта»
Вторая Жасминная. Барнаульцы незаконно перегородили дорогу в лес
Алтайский митрополит освятил завод «Русская кожа»
Найден пропавший без вести в декабре житель Новоалтайска