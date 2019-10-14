Стая собак напала на ребенка в Рубцовске

Жители города Рубцовска пожаловались на бродячих собак, последний случай – нападение своры дворовых псов на маленького ребенка. К счастью, он не пострадал, возможно, собак спугнул проезжавший мимом мужчина.

- Я ехал по улице, мальчик, ему на вид лет 10, бежал вдоль дороги, а за ним гналась стая собак. Лаяли, пытались ухватить за ноги. Я начал сигналить, и когда приблизился к ним, собаки разбежались, - рассказал горожанин Владимир М. - Я часто вижу собачьи своры, их не становится меньше, наверное, их никто не отлавливает.

- Город заполонили стаи собак! Именно стаи, а не собаки-одиночки. На Северном рынке, в районе ТВ-3 и других местах. Ходить очень страшно, - пишет Татьяна в паблике «Инцидент Рубцовск».

Как сообщили в администрации Рубцовска, отловом бродячих собак занимается «Приют для бездомных животных «Алиса». С ними был заключен контракт. На эти цели выделили из бюджета только в этом году 984 тысяч рублей.

- В 2019 году отловлено 402 собаки (по состоянию на 1 октября). До конца 2019 года осталось финансирование на отлов еще 300 собак. Полномочия исполняются, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Похожую ситуацию можно наблюдать в Барнауле. Здесь из городского бюджета на отлов собак выделяют порядка 4 млн рублей. Но собак так же, как и в Рубцовске, меньше не становится. Происходит это потому, что собак отлавливают, стерилизуют, прививают, подлечивают и снова отпускают на улицы – все в соответствии с федеральным законом, который, кстати, также запрещает усыплять этих животных. А потом они снова продолжают сбиваться в стаи, пугая или нападая на людей.

- На свободу отпускают тех собак, которые не проявляют агрессии. По статистике, большинство укусов приходится на домашних собак, - говорит руководитель барнаульского приюта для животных «Ласка» Софья Куликова. – Собак на улице не становится меньше, потому что не решается две основные первопричины. Первая – это беспечность людей, которые заводят собак, а потом выбрасывают на улицы. У щенят бездомных собак выживаемость очень низкая, в основном приплод оставляют домашние собаки или полудомашние – те, которых содержат в гаражных кооперативах и прочих местах. Собака приносит потомство, а потом этих щенят оставляют на остановке в частном секторе, мол, кто-нибудь заберет.

По мнению Куликовой, решить эту проблему можно только, обязав владельцев собак стерилизовать их. Если 80% собак будут стерилизованы, проблема бродячих животных практически исчезнет.

- Кроме того, нам нужно научиться обращаться с мусором. Не будет кормовой базы – не будет живущих на этом собак, кошек, крыс, - считает женщина.

Подсказка КП

Как себя вести при встрече с бродячими собаками

Евгений Рябых, начальник кинологической службы УФСИН по Алтайскому краю:

- Сейчас складывается такая ситуация, что людям нужно учить элементарные правила поведения при встрече с бродячими собаками, как и правила дорожного движения. Для начала нужно понять, собака – территориальное животное. Она может защищать территорию, если поблизости есть щенки. Или, например, животное может посчитать, что вы хотите забрать ее добычу. При встрече с собакой не останавливайтесь резко, не поворачивайтесь спиной – она может напасть – и не смотрите в глаза. Животные воспринимают это как вызов.

Пятясь назад, покиньте «территорию» собаки, можно попытаться заговорить с ней спокойным тихим голосом. Но если вы сильно испуганы, лучше молчать – дрожащий голос лишь усугубит положение. Ни в коем случае не бегите, иначе собака начнет вас преследовать, не махайте руками и не кричите.

Если вы видите впереди стаю собак, дождитесь других прохожих, животные, скорее всего, побоятся подходить к группе людей. Главное, не пытайтесь замахиваться на собак руками, палкой, кидать камни, особенно, если вы один, а стая на свое территории – это все равно, что идти против поезда по рельсам.