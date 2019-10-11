Сделали для галочки: Почему подъемник для инвалидов в бассейне «Обь» не используется?

Родители детей, страдающих ДЦП, уже около двух лет добиваются, чтоб хотя бы один из бассейнов Барнаула оборудовали для занятий их особенных ребятишек. Но, к сожалению, пока что вопрос так и не удалось решить.

Эта история началась около двух лет назад. Во время одной телепрограммы к губернатору Виктору Томенко обратилась жительница Барнаула с просьбой помочь организовать для своего ребенка, страдающего ДЦП, занятия в бассейне. Как известно, это один из самых эффективных способов реабилитации. Тогда в министерстве соцразвития заверили, что поручение губернатора до конца года будет выполнено.

В итоге за счет программы «Доступная среда» в бассейне «Обь» был установлен специальный подъемник. Но… Такое впечатление, что все это было сделано для галочки – никто на нем так и не занимается.

- В «Оби» глубина 3 метра. Занятия с ребенком подразумевают работу с инструктором. Как он будет с детьми заниматься на такой глубине? Совершенно не понятно! – говорит Олеся Судакова, руководитель организации «Дети ангелы Барнаула».

Кроме того, что касаемо инструктора – без него детям-инвалидам просто никак. Однако «Обь» предоставляет такие услуги платно - по 900 рублей за занятие. Для родителей детей-инвалидов такая сумма непосильна.

А тем временем на официальной странице Министерства спорта в Инстаграме в качестве невостребованности называются другие причины:

kraiminsport Подъемник для граждан с инвалидностью для занятий в бассейне Объ с гидрореабилитацией.

«Техника (стоимостью 290 тысяч рублей) была установлена в бассейн «Объ» по адресу ул. Папанинцев, 96 в 2018 году. Все это время подъемник был не востребован. Подъемник установлен и готов принимать людей с ограниченными возможностями здоровья. При обследовании самого объекта «Спортивного комплекса Объ» выяснилось, что действительно есть проблемы с доступной средой в этом здании. В частности, высокие ступени. Ведомство совместно с генеральным директором АО «Спортивного комплекса Обь» Кашниковым С.И. ведет работу по вопросу обеспечения доступности для инвалидов данного объекта».

«Комсомолка» обратилась за комментарием в Министерство спорта. Как оказалось, оснащение неприспособленной под «доступную среду» «Оби» – пока что единственное решение проблемы, так как другие бассейны города - частные.

- Все бассейны в городе – частные. Как в частный бассейн можно установить государственный подъёмник? Если бы была возможность поставить в «Олимпийский» - это федеральная собственность – мы бы поставили. Но в «Олимпийском» нельзя было ставить. Поэтому единственный бассейн, куда можно было поставить – это «Обь», - говорит Пётр Кобзаренко, начальник отдела физического воспитания, спорта и информационного обеспечения управления спорта и молодёжной политики Алтайского края.

В отчаянии родители детей-инвалидов из организации «Дети-ангелы Барнаула» записали видео для властей. Они продолжают настаивать на оснащении специальным оборудованием более подходящего для этого бассейна или вовсе на строительстве нового. Скоро у семей с особенными детьми будет очередная встреча в комитете по правам ребёнка, где снова поднимут этот вопрос. Ну а пока Олеся Судакова продолжает рассылать видеообращение не только в местную администрацию, но и в приёмную Д. А. Медведева. Какие будут результаты – покажет время.