«Удовлетворительно»: Виктор Томенко отчитал министра спорта за «нарисованные цифры»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко раскритиковал доклад министра спорта региона Алексея Перфильева и заставил его лично оценить состояние отрасли.

Цифры «нарисовали»

Несмотря на все прозвучавшие плюсы, министр спорта поставил оценку «удовлетворительно». Есть над чем работать. И в первую очередь – это массовый спорт.

- Массовый спорт – это та основа, на которой зиждется все спортивное и физкультурное движение. Он представляет собой регулярное либо не регулярное занятие спортом. Ежегодно в крае проходит порядка 800 мероприятий. Для себя, мы с одной стороны, ставим целью как сделать их прирост, так и улучшить качество уже проводимых, - говорит в своем докладе Алексей Перфильев.

По его информации, на начало 2019 года в занятие спортом были вовлечены 42,7% жителей региона (около 930 тысяч человек). Однако как раз эта цифра заставила Виктора Томенко усомниться.

- 42,7% - это доля граждан, которые регулярно занимаются спортом или не регулярно? – уточнил губернатор.

- Регулярность – это условный показатель. Мы говорим о занимающихся, которые числятся в каких-то группах. Показатель статистический и собирается от муниципалитетов, - рапортует Перфильев.

- Он рисуется от руки?

- Да.

- Что будем делать? Есть ли реальное понимание: сколько человек занимается физической культурой и спортом на более или менее регулярной основе? Если показатель, который нам дает статистика рисованный, значит должны быть альтернативные способы оценки ситуации. Сколько их на самом деле? Если нет четкого понимания, то мы будем понимать, что у нас есть такая проблема. У нас как бы есть статистика, которая с 2010 года растет сама по себе на всякий случай. Тогда она была 20%, сейчас больше 40%, а к 2024-му нам надо выйти на 56,5%. Так можно же не собирать совещания, а просто нарисовать эти цифры. Надо вести учет и контроль. А у нас его нет. Если системы нет, то давайте ее создадим. К 2024 году спортом должны заниматься примерно 1 200 000 человек. Надо понимать кто это, какие категории и с кем нам надо работать. Хотелось бы видеть это в проектах решения. Сегодня этого не прозвучало.

Нужен пинок

Есть и другая проблема: казалось бы, в регионе проходит достаточно много всероссийских массовых соревнований среди школьников по хоккею, мини-футболу, баскетболу, и вроде инвентарь и форму край получает, и успехи у ребят есть, но если более детально всмотреться в цифры, то окажется, что участвует в них не так много школ.

- Есть такой проект КЭС-баскет. За последние десять лет Алтайский край по нему получил 22 тысячи баскетбольных мячей, более 2,5 тысяч комплектов спортивно-игровой формы, две тысячи медалей, 2600 кубков. Общая сумма вложений составила более 50 млн рублей, и это не краевые средства. Да, участвуют 854 команды – это третий показатель на уровне страны, но при этом из 1100 школ участвует только 500, а даже само участие в таких проектах позволяет получать, в том числе инвентарь. Так что мы настаиваем на более активной позиции муниципалитетов по поддержке проводимых мероприятий, и чтобы от министерства образования тоже была «отмашка» для школ, - говорит министр спорта.

Требуется активное вовлечение молодежи и взрослого населения в сдачу норм ГТО, к тому же малые спортивные площадки для подготовки будут передаваться в муниципалитеты и профильное ведомство намерено следить, чтобы они не простаивали. Повышение количества зарегистрированных и уже выполнивших нормативы позволит подняться в общероссийском рейтинге, а это в свою очередь может вылиться в выделение дополнительных ресурсов. Также в планах «освежить» подход к проводимым массовым соревнованиям. Таким как Кросс наций, Лыжня России и т.д.

Помимо этого на совещании у губернатора поднимался вопрос по возможному созданию «дорожной карты», которая позволила бы к 2025 году привести в необходимое состояние спортивные объекты в районах, также предусмотреть строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов. Но чтобы спорт в глубинке был и развивался, необходимо возрождение ставки инструкторов по спорту. И вот тут встает вопрос: где взять средства? Виктор Томенко практически убежден, что абсолютное большинство муниципалитетов скажет, что денег на это в бюджете нет. Так что этот вопрос следует тщательнее продумать и проработать. Чтобы хоть как-то начать работать в данном направлении, губернатор предложил министерству подписывать с районами соглашение, которое им придется выполнять, как бы им того не хотелось.