Как отмазаться от уроков и чем педагоги занимаются в учительской

Всего две недели осталось до начала первых школьных каникул. Наконец-то ученики, учителя, да чего уж там - многие родители, смогут расслабиться и отдохнуть от уроков, «внезапной» домашки в десять вечера и беспокойных родительских чатов. Но найдутся и те, кто уже на второй день начнут скучать по драйву и куражу школьных дней. Школьная пора вносит в нашу жизнь много суеты и хлопот, но она же оставляет в нашем сердце незабываемые воспоминания, которые спустя много лет наполняют нас радостью и улыбками.

В эфире радио «Комсомольская правда-Барнаул» (106,8 FM) министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко ответил на вопросы алтайских школьников и весьма остроумно выполнил каверзные задания нашего редактора Ольги Ведерниковой. Как оказалось, даже министры в школьные годы могут, шалить, получать двойки и уставать от учебы. Но зато во взрослой жизни все это становится бесценным опытом и полезным личностным ресурсом.

Альберт, 9 класс: Какие причины вы придумывали в детстве, чтобы не ходить в школу?

Максим Костенко: Какой хитрый вопрос! Мы жили в частном доме, часть которого зимой не отапливалась. Когда мне хотелось прогулять уроки, я утром выходил в этот холодный коридор босиком с градусником под мышкой и ждал, когда из-за разности температур столбик термометра поднимется до знаковой отметки. Тогда я стремглав бежал к родителям и, с трудом сдерживая радость, сообщал, что я заболел и в школу пойти ну никак не смогу, хотя и очень хочется (смеется).

Михаил, 9 класс: Вы делали шпаргалки, когда учились в школе?

Максим Костенко: Признаюсь, делал. Но, как правило, их забывал. Вечером на разных листочках мелким почерком старательно выводил формулы и правила, а утром впопыхах оставлял все дома. Но они все равно мне очень помогали – учили структурировать информацию, выделять главное, удерживать в краткосрочной памяти большой объем информации.

Александр, 10 класс: Какой у вас был любимый предмет в школе?

Максим Костенко: Не поверите – математика! Это притом, что я по складу ума чистой воды гуманитарий. В этом большая заслуга моей рубцовской учительницы Зои Михайловны Кутуковой. Она даже самые сложные вещи делала для нас простыми и понятными, на ее уроках никогда не было скучно. Вообще, о моих школьных педагогах у меня остались самые теплые воспоминания. На днях я проведал свою первую учительницу Нину Андрееву Нижегородову. Ей сейчас больше 80 лет, и, очень здорово, что сегодня она окружена заботой своих близких. Школьные годы – это самые разные ситуации, не только радостные события, но и двойки, например. Но воспоминания о них – всегда теплые и сердечные - дают мощный ресурс для текущей жизни.

Ольга Ведерникова: Кстати, о двойках, по какому предмету получали их больше всего? Только не говорите, что их у вас не было! Ни за что не поверю!

Максим Костенко: Были, чего уж там. Помню даже свою первую двойку. Это был третий класс, мы проходили таблицу деления. Я запутался, не смог ответить и получил двойку. Я переживал несколько дней. И как назло дома, в комнате, где я занимался, сушили белье, и на веревке постоянно висел ремень с железной пряжкой. Когда мама снимала сухие вещи, эта пряжка угрожающе звенела, а я на протяжении всех этих дней каждый раз вздрагивал, пока не признался родителям. Впрочем, чистосердечное признание облегчило мою вину, и пряжка не пригодилась.

Ольга Ведерникова: Мой отец рассказывал, что у него в школе было два дневника. Один он, приходя домой, прятал под порогом, а второй - с хорошими оценками - показывал родителям. Но когда тайна каким-то образом открылась, то в ход пошел тот самый ремень с пресловутой пряжкой.

Анастасия, 10 класс города Барнаула: Какие книги вы читаете, и что посоветуете читать ученикам?

Максим Костенко: Я глубоко убежден, что читать нужно не только то, что полезно, чтение должно увлекать, дарить радость и позитивные эмоции. В данный конкретный момент я, например, читаю «Приключения Электроника» Евгения Велтистова. Я читаю эту книгу уже в третий раз. В детстве – для себя, потом старшему сыну, а теперь с удовольствием наслаждаемся приключенческой повестью с младшим.

Ольга Ведерникова: Расскажите, чем учителя занимаются в учительской?

Максим Костенко: Думают о грядущем, решают производственные задачи, а иногда могут даже обсуждать отрицательные моменты новых образовательных стандартов. На самом деле, сегодня вся блогосфера буквально накалена дебатами вокруг этой темы. Причем, против них выступает примерно половина, другая половина оценивает изменения крайне позитивно.

Арсений, 11 класс: Можете отменить шестидневку?

Максим Костенко: Пока, к сожалению, это наша реальность, которую нужно принять. Но давайте дождемся конца этого учебного года, не исключено, что в этом вопросе что-то может и поменяться.

Ольга Ведерникова: Мне кажется, если бы вы отменили шестнидневку, вас бы могли выбрать в президенты….

Полина, 2 класс: Вы когда-нибудь влюблялись в свою учительницу?

Максим Костенко: Вы вогнали меня в краску. Да, в детстве я крепко влюбился в свою учительницу в музыкальной школе. Но… она была значительно старше меня, вышла замуж и ушла в декретный отпуск, из которого в школу уже не вернулась. На этом наши «романтические отношения» и закончились.

Ольга Ведерникова: Что вы придумывали, когда опаздывали на уроки?

Максим Костенко: Опоздания были бедой всего моего детства. Помню, я опоздал на урок ботаники, потому что в темном утреннем небе Рубцовска я разглядел на Луне какие-то сооружения, горы и кратеры. Я так засмотрелся, что опоздал на полурока. И после с воодушевлением рассказывал учителю, что чуть ли не открытие сделал.

Ольга Ведерникова: Какое у вас было любимое блюдо в школьной столовой?

Максим Костенко: Бигус. Он был какой-то потрясающей вкусноты! Еще в начальной школе нам давали густой картофельный кисель. Тогда никто не хотел его пить, а вот сейчас я его вспоминаю его как какое-то счастье из детства.

Ольга Ведерникова: Грызли ли вы ручки и карандаши в детстве?

Максим Костенко: Грыз. И сейчас с ужасом вижу, как то же самое делает мой девятилетний сын. Но ругать его за это не могу, потому что сам это делал.

Ксения, 11 класс, 37 школа города Барнаула: Как стать министром, тяжела ли эта работа?

Максим Костенко: Сама по себе эта должность - это вызов для человека. В основе любого профессионального подхода – идет ли речь о работе министра или учебе в школе - в общем-то, простые правила. Нужно много трудиться, честно, ежедневно, хоть на капельку улучшая собственный предыдущий результат, и иметь команду единомышленников. Как писал Маяковский: «единица - вздор, единица - ноль». Даже самые сложные вопросы решаются легче, когда есть помощь и поддержка.

Ольга Ведерникова: Если бы у вас был выбор - ЕГЭ или экзамен в традиционной форме – что бы вы выбрали?

Максим Костенко: В этом году я писал пробный ЕГЭ, и в принципе, я был бы не против в школе выполнять такие тестовые здания. Но при этом очень важно, особенно для одаренных ребят, готовиться шире тестового профиля и обязательно участвовать в разных олимпиадах.

Кстати

Во время эфира ведущая задала министру задачи на смекалку и вот что получилось:

Задача №1: Почему люди на другой стороне Земли не падают?

- Наверное, потому что смотрят себе под ноги.

Задача №2: На уроке физики девочка спрашивает: если есть скорость света, то какая скорость у темноты?

- Думаю, она эквивалентна одному закрытому взгляду. Вечером лег спать, закрыл глаза, бац! – и уже утро. Иногда кажется, что это быстрее даже скорости света.

Задача №3: африканское солнце такое же, как в России, тогда почему же там теплее?

- Говорят, что солнце сильнее греет, когда падает на что-то темное. Африканцы они же черные, вот их и печет сильнее.