«Если убьёт, мы тебя похороним»: исповедь жертвы домашнего насилия

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. На психику человека могут повлиять разные факторы, но одно ясно точно – отнюдь это не радостные события. «Комсомолка» пообщалась с одной из жертв домашнего насилия Еленой (имя изменено по ее просьбе), которая три года назад сбежала от мужа-тирана и родной матери в Барнаул. Пусть ее случай будет другим наукой. Сегодня мы публикует её исповедь.

«Избил так, что сам испугался»

- Со своим первым мужем я познакомилась в интернете. Начали общаться, а потом, почти сразу, стали жить вместе, так как я хотела поскорее сбежать от родной матери. Мне надоел её гнет, надоело жить по указке. Сначала с мужем жили в селе в Тогульском районе у его родителей. Потом решили переехать в свой дом, но свекровка начала строить козни, психовать, что живем не с ними, и нам пришлось уезжать к моим родителям. Там моя мама потом купила мне дом. После рождения второго ребенка я обналичила материнский капитал, и выкупила его.

Первые три года совместной жизни шли спокойно, но не без ругани. Да и кто вообще живет без неё? Но когда лет шесть прожили уже, тогда и началось. Я лежала с ребятишками в больнице, и никто, никто ко мне не приехал. Никто про детей не спрашивал. Приезжаем домой, а он говорит: «Я люблю другую и ухожу к ней жить». И ушел. Но, видимо, жизнь с любовницей его не устроила. Через год моя дорогая мать притаранила его обратно. Тут и начались пьянки-гулянки, побивал меня часто.

Я говорила, что не хочу жить с ним, и мы разъехались по разным комнатам. Никогда ничего не просила от него. Всё сама. Сама воспитывала детей, сама таскала уголь, дрова, даже готовила ему кушать. А если ему суп, например, не понравится, то эта тарелка с едой могла оказаться у меня на голове. Избиения стали учащаться. И, наверно, ему это стало даже нравиться.

А потом меня откачивали. Тут он, наверно, вошел во вкус. В одну из ночей перед Новым годом мы с детьми легли спать, а тут он пьяный входит в комнату и говорит, что я мол путаюсь с кем-то, изменяю ему, и вообще начал рассказывать детям, какая я плохая, что не хочу с ним жить. Начал избивать на глазах у малышей. Он избил меня так сильно, что сам испугался. Вызвал медиков, они приехали, а я лежу без сознания. Потом две недели еще в больнице лежала.

Самое страшное, что это все происходило на глазах у детей. У одного ребенка начались проблемы с психикой. А произошло это после того, как муж в порыве непонятной ревности полоснул мне горло ножом. Малыш мой стоял рядом и все это видел. Теперь вся его детская энергия выливается в какую-то неконтролируемую агрессию. Его оставили на второй год в первом классе. Занимаемся с психологом и логопедом.

После был суд. Но пришлось пойти на примирение, потому что на меня давили. Адвокат его начала пугать, что судимость отца может испортить детям жизнь: если решат учиться или работать в каких-либо структурах, могут не взять.

«Тебя похороним, детей воспитаем»

После очередного избиения я прибежала к матери, не выдержала, хотелось поплакать, услышать совет какой-то. А она мне: «А что ты ревешь? Иди и живи с ним. Ну убьет, мы тебя похороним, а детей воспитаем». Тогда я и поняла, что надеяться не на кого, пора бежать.

Никто за меня не заступился не раз. Его семья в это дело не лезла, а моя мать – сами знаете. Тогда я собрала вещи, договорилась с одной знакомой, которая помогла с арендой жилья в Казенной Заимке. Взяла детей и билет в один конец. Сначала в коттедже девочки этой пожили семь месяцев, а потом переехали.

Потом снова был суд. Сейчас он платит алименты. Нас не искал – сразу женился на своей любовнице. Но и на этом проблемы не закончились. Моя мать как-то забрала старшего внука к себе в деревню. Через некоторое время я узнаю, что он находится у отца. А потом бывший муж звонит и говорит: «Забирай этого ублюдка, он мне тут не нужен». Я, конечно, сгребла остальных детей в охапку и поехала за 300 км. Когда приехала, то увидела, что сына вышвырнули к нежилому дому. Он там стоял один. И ждал маму.

Сейчас я в декрете. Год назад родила от любимого мужчины. И жалею, что раньше не ушла. Совет всем девчонкам: не надо терпеть, не надо бояться выйти из зоны комфорта. Я все оставила первому мужу. И пусть сейчас суды, и много всяких неурядиц, но зато я знаю, что могу спокойно спать и жить. Теперь я в безопасности».

Сейчас все родственники из жизни Елены исчезли. И, по всей видимости, для неё это к счастью. Конечно, бывало и такое, что женщина не знала, чем кормить детей. В один момент она наткнулась на страницу благотворительного фонда «Облака». Там дали и одежду, и продукты питания. А потом и юриста, который сейчас помогает ей решить вопрос раздела имущества.

Подсказка КП

Куда обращаться, если тебя дома бьют

Таких как Лена много. О том, куда обращаться и на какую поддержку рассчитывать, рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

- Если, к примеру, супруги наносят друг другу телесные повреждения, то необходимо обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции. Заявление обязаны принять и провести соответствующую проверку. В рамках действующего законодательства, если дебошир совершает такое правонарушение впервые, то его могут привлечь к административной ответственности, повторно – уже к уголовной. Бывает и такое, что граждане, чаще женщины, подают заявление, но через некоторое забирают его. В таком случае, полиция все равно проводит проверку, - подчеркнула Светлана Ляпунова.

Как справиться с психологической травмой

Барнаульский психолог Елизавета Панёвина добавила, что в России реализуется Федеральная программа помощи людям со сложными жизненными обстоятельствами. В каждом регионе есть кризисный центр для женщин или мужчин, приюты для женщин с детьми или без детей, и другие госучреждения, готовые оказать психологическую и другую поддержку:

- Краевой кризисный центр для женщин (г. Барнаул) – ул. Смирнова, 79. Номер телефона: 8 (385) 234-26-94;

- Краевой кризисный центр для мужчин (г. Барнаул) – ул. Георгия Исакова, 113Е. Номер телефона: 8 (385) 255-12-88.

Что касается психологической травмы, то и от неё, по словам психолога, можно со временем избавиться:

- Чем раньше человек обратится за помощью, тем лучше. Касаемо этой ситуации, если, например, в родительской семье наблюдалось жестокое обращение, то велика вероятность, что ребенок, став взрослым, будет пытаться бессознательно отыграть тот же сценарий и в своей семье. То есть, он либо сам будет проявлять жестокость в семье, либо найдет такого партнера. Но в зрелом возрасте человек уже сам способен понимать, что это насилие, а не особенность, и у него больше возможностей проработать эту травму, чем у ребенка. В любом случае, тут нужна помощь психолога или психотерапевта.

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