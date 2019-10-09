2019-10-09T10:17:24+03:00
Общество

Долой лимузины! Молодожены сыграли свадьбу в троллейбусе

Необычная свадьба состоялась в Рубцовске
Иван ОЛЕКСЮК
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Алина и Евгений Зимины. Фото: Олег Осадчий.Алина и Евгений Зимины. Фото: Олег Осадчий.
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Необычная фотография наряженного, как свадебный лимузин троллейбуса, появилась в ВК «Инцидент Рубцовск». А рядом – счастливые молодожены. Оказалось, что счастливая парочка решили отказаться от стандартного кортежа в виде дорогих машин в пользу городского электротранспорта.

Фото: Евгений Зимин.

Фото: Евгений Зимин.

- Сначала мы хотели просто сделать видео, а потом поняли, что троллейбус намного оригинальнее и практичнее, - рассказала корреспонденту «КП» на Алтае» невеста Алина Зимина. – В нем могли ехать все гости сразу, много простора для идей свадебного видео. Мы придумали сценарий, будто сломалась машина, мы опаздываем в ЗАГС, и младший брат нашел выход из ситуации - поймал троллейбус.

Фото: Олег Осадчий.

Фото: Олег Осадчий.

По словам невесты, идея оказалось такой необычной, что даже люди, которые стояли на остановках в ожидании, не сразу понимали, что это свадебный маршрут, и бежали к троллейбусу, боясь опоздать.

Кстати, на троллейбусе молодожены доехали до всех традиционных свадебных мест города - березовой рощи, сфотографировались у вокзала и на главной площади. Водитель троллейбуса на время остановок скидывал «рога», чтобы не мешать остальному транспорту и не создавать пробки.

Фото: Евгений Зимин.

Фото: Евгений Зимин.

Аренда свадебного троллейбуса обошлась молодоженам в 1800 рублей в час – оплатили свет горэлектросети и рабочую смену водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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