Наука на вооружении: что изобретают в алтайских вузах

Вы знаете, что алтайские ученые постоянно генерируют свои идеи в изобретения? И это дело даже поставлено на поток!

- В структуре научно-исследовательского потенциала Алтайского края вузовская наука растет более активными темпами. Так, например, в 2018 году доля университетской науки в общем объеме научных исследований нашего региона составляла порядка 10%, то сейчас – это уже треть от всего объема научных исследований в крае, - подчеркнула Манянина Татьяна, начальник отдела науки и высшего образования Министерства образования и науки региона.

Так, например, вся научная деятельность АлтГТУ построена в кооперации с разными производствами. Это нужно для того, чтобы «не отходя от кассы»» проводить эксперименты и тестировать изобретения в деле.

Фото предоставил АлтГТУ.

Так, например, совместно со специалистами компаний ООО «БарнаулЭнергоМаш» и ООО «НИЦ ПО «Бийскэнергомаш» представители АлтГТУ проводят эксперименты по сжиганию нетрадиционного топлива, разрабатывают котельные агрегаты, и котельно-вспомогательное оборудование с высокими экологическими показателями. Разработками в области совершенствования топочных устройств специалисты этих предприятий ведут в тесном партнерстве с кафедрой котло- и реакторостроения АлтГТУ. Топливная лаборатория кафедры позволяет получить более подробные теплотехнические характеристики различных топлив, привлекая к работе магистрантов, аспирантов и уже достаточно опытных ученых в этой области. Полученные данные используются инженерами предприятий при разработке и изготовлении котлов с топками, работающими на альтернативном топливе.

«Комсомолка» составила подборку последних достижений ученых университета.

Новый способ переработки бетонного лома

Команда разработчиков Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова запатентовала способ переработки бетонного лома. Авторы изобретения – заведующий кафедрой строительных материалов, д.т.н., профессор Геннадий Овчаренко, ассистент кафедры Артем Викторов и магистрат кафедры Дмитрий Назаров.

Способ предполагает особое дробление бетонного лома, его увлажнение и добавление сырьевого материала.

- Данный способ переработки бетонного лома позволяет повысить прочность получаемого прессованного строительного материала, - говорят ученые университета.

Фото предоставил АлтГТУ.

Изобретение может быть использовано при производстве кирпича, тротуарной плитки и других мелкоштучных изделий, устройстве оснований, в том числе оснований дорог.

И что самое важное - с помощью этой технологии можно организовать экономичную масштабную переработку отходов в виде бетонного лома в полезные продукты

Отходы зерновых культур - в строительство

Казалось бы – где зерно, а где строительные материалы? Однако, как доказали ученые алтайского государственного технического университета, одно другое вполне может дополнять.

- Благодаря технологии «взрывного автогидролиза» (обработка под давлением и высокой температурой) и горячего прессования, из соломы злаковых культур, шелухи, лузги пшеницы и овса, коры и зелени хвойных можно получать композиционные строительные материалы, - рассказывают научные сотрудники университета.

Фото предоставил АлтГТУ.

Обработанные методом «взрывного автогидролиза» растительные отходы прессуются без использования клеев. Как отмечают разработчики, полученные материалы соответствуют всем требованиям стандартов, предъявляемым к традиционным ДВП и ДСтП.

- А из-за отсутствия различных дорогостоящих синтетических добавок, простоты изготовления имеют невысокую себестоимость и экологически безопасны, - уверяют ученые.

Потенциальными потребителями таких строительных материалов являются деревообрабатывающие предприятия.

Устройство для мягкой сцепки железнодорожных вагонов

Участие в данной разработке приняли инженеры-машиностроители АлтГТУ, специалисты Алтайского сталелитейного завода и ООО «Композит-инжиниринг». Оригинальность поглощающего аппарата (АПФК-110 класса Т1), в рамках совместной научно-исследовательской работы подтверждена 9 патентами.

- Поглощающий аппарат смягчает удары и рывки, предохраняя подвижной состав и его оборудование, грузы и пассажиров от вредных динамических воздействий, - рассказывают разработчики. - Кроме того, устройство выполняет функцию буфера и предотвращает разрушения рамы кузова вагона.

Фото предоставил АлтГТУ.

В настоящее время ученые приступили к испытаниям аппарата, регламентированных ОАО «РЖД». По оценкам разработчиков, экономическая эффективность может составить около 10-15% на одном таком устройстве.

Потребителями изобретенных алтайскими учеными поглощающих аппаратов являются вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия.

Как только будут получены сертификаты, разрешающих эксплуатацию мягкой сцепки, их изготовление будет осуществляться на предприятиях Алтайского края. А сборка аппаратов будет проводиться на оборудовании Алтайского сталелитейного завода.

Новые полимерные материалы

Главное достоинство новых полимерных материалов, изобретенных учеными-химиками АлтГТУ - повышенная термостойкость, способных эксплуатироваться при температурах до 300 градусов и стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Благодаря содержанию в своем составе атомов бора, срок эксплуатации конструкций из композиционных материалов под воздействием солнечных лучей увеличивается в 2-3 раза. В целом стоит отметить, что борорганические полимеры, добавленные в различные материалы, могут существенно изменять свойства изделий, изготовленных на их основе.

- Например, проведенные исследования и апробация технологии изготовления тормозных колодок на основе борорганических полимеров показали, что износ материала снижается в 2 раза. При добавлении в стеклопластиковые изделия отмечено повышение огнестойкости, - поясняют ученые.

Новые материалы могут быть востребованы в машиностроении, химической промышленности, строительстве, производстве полипропилена и стеклопластиковых изделий.