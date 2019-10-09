Подарок преподавателю: где грань между подарком от чистого сердца и подкупом

Дарить подарки преподавателям на День учителя, выпускной, 8 Марта или 23 февраля стало традицией. Вот только в связи с законом о коррупции с этим нужно быть осторожным. Презент может стать поводом для разбирательства. Где грань между подарком от чистого сердца и подкупом? В этом вопросе разбиралась «Комсомолка».

Нерадивые студенты

Дорогие подарки и денежные суммы до 10 000 рублей попадают под понятие о бытовой коррупции. Иными словами, все это мелкое взяточничество, с которым борются в системе образования, и вроде многоглавый змей затравлен, но отрубленные головы снова прорастают. Отчасти провоцируют нерадивые студенты-прогульщики, которые таким образом пытаются получить зачет.

- Мы нашему преподавателю купили мяч за шесть тысяч рублей, чтобы он поставил зачет группе. От заочников никто не ждет особых знаний - предполагается, что все уже работают по специальности и нам нужны только корочки. Поэтому проще махнуть рукой, чем принимать пересдачи от людей, которые за время сессии даже в учебный процесс толком погрузиться не успевают, - рассказал студент одного из ведущих алтайских вузов Сергей.

Получается, что преподаватель, принимая подарок, берет взятку. Но с такой позиции выходит, что и за букет цветов нужно привлекать к ответственности.

- Проблема в том, что стоимость таких подарков сложно оценить. Учителям и преподавателям никто не приносит презенты за десятки и сотни тысяч рубелей, что могло бы стать причиной если не возбуждения уголовного дела, то проверки, - считает доцент кафедры уголовного права и криминологии АГУ Валерий Мазуров. - На мой взгляд, нет ничего плохого, если студенты подарят учителю книгу или букет цветов в знак благодарности. Но если сложились отношения «ты мне подарок - я тебе зачет», тут должно включаться в первую очередь общество, которое, как было в советское время, порицало бы преподавателя, допустившего подобные отношения. Это же касается и студентов, которые пытаются за деньги решить свои проблемы - мы воздействуем на них с помощью студенческих советов, снимаем учебные фильмы, да и просто пытаемся объяснить, что не все можно и нужно решать с помощью денег.

По всей строгости

Тем не менее краевой Следственный комитет исправно возбуждает уголовные дела против преподавателей, которые брали деньги за зачеты или оценки на экзаменах.

Бывший преподаватель аграрного университета пойдет под суд за взятки, полученные еще в 2014 году. В течение двух лет мужчина получал от студента деньги за помощь с долгами по зачетам, экзаменам и курсовым работам - всего 118 тысяч рублей. Кроме того, была доказана причастность бывшего преподавателя к получению двух взяток от студентов за зачеты по учебной дисциплине без фактической их сдачи. Сумма незаконно полученных денежных средств составила 30 тысяч рублей.

Другой пример - бывший завкафедрой бийского филиала алтайского «политеха» получал от студентов взятки от 11 до 16 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

- Чаще всего дела коррупционной направленности в сфере образования, которые попадают в зону внимания Следственного комитета, квалифицируются по статьям о мошенничестве (статья 159 УК РФ) и взяточничестве (статья 290 УК РФ). Есть еще статья о мелком взяточничестве (291.2 УК РФ). Расследованием таких преступлений занимается полиция. Ответственностью за взяточничество может стать лишение свободы вплоть до реального срока, - говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Кстати, в 2018 году Следком возбудил десять подобных уголовных дел, а в первом полугодии 2019-го - уже шесть.