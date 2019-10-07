На Алтае начали выдавать новые СНИЛС: кому они нужны и что будет со старыми?

В Алтайском крае начали выдавать СНИЛС нового образца. На смену привычному ламинированному удостоверению пришли электронные и бумажные уведомления. Как пояснили в региональном пенсионном фонде, менять старое свидетельство на новое специально не надо, оно по-прежнему действительно.

Документы нового образца нужно будет получить, например, в случае утери.

- Уведомления включают в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве — фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС, - рассказали в ведомстве.

Бумажную версию уведомления можно получить в клиентской службе или управлении ПФР по месту жительства, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете на сайте пенсионного фонда.

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) требуется почти для каждой операции – чтобы встать на учет в поликлинику и получения бесплатной медицинской помощи. Он нужен также, чтобы оформить материнский капитал, для получения целого ряда социальных услуг и прочего.

Важно! Никому не сообщаете ваш номер СНИЛС и паспортные данные, если это не предусмотрено законом. Этим могут воспользоваться мошенники.