2 октября в России отмечался День уролога. В этот день чествуют врачей, занимающихся лечением самых разных патологий мочеполовой системы, в том числе и раковых заболеваний. Рак почек и надпочечников, опухоли мочевого пузыря и мочеточников, уретры и предстательной железы – все это составляет профессиональный интерес онкоурологов.

«Однажды мы оперировали пациента 18 раз!»: алтайский хирург-онкоуролог об опухолях мочеполовой системы 00:00 00:00

Один из них, хирург высшей категории Наталья Лубенникова, более 15 лет работает в отделении онкоурологии Алтайского краевого онкологического диспансера. В свой профессиональный праздник в эфире радио «Комсомольская правда-Барнаул» (106,8 FM) Наталья Владимировна рассказала, с какими симптомами нужно идти в больницу, почему одни опухоли лечатся легко, а другие практически не поддаются лечению, как хирурги восстанавливают мочевой пузырь из собственных кишок пациента и много чего другого. А ее пациентка Светлана поделилась историей своей болезни.

Опухоли - «плохие» и «хорошие»

Пациентка Светлана, 57 лет, впервые заболела в 2016 году. Стала периодически ощущать боль и жжение внизу живота, обнаружила кровь в моче. Врачи с помощью УЗИ обнаружили у нее в мочевом пузыре папиллому, женщину сразу же направили на операцию и удалили образование. Но уже через четыре месяца на контрольном обследовании у пациентки были обнаружены раковые клетки, был поставлен диагноз рак мочевого пузыря I стадии. За два года вместе с той первой папилломой Светлана перенесла уже четыре операции – рак возвращается снова и снова. Но она не сдается…

- Хотя папилломы относятся к доброкачественным опухолям, но вероятность их перерождения в злокачественную патологию существует, поэтому их нужно всегда удалять. И чем раньше это будет сделано, тем лучше, - поясняет врач Наталья Лубенникова.

- А как насчет мнения, что рак только «тронь», и он начнет «расползаться» по организму?

- Ну да – «воздух попал в болячку, и под действием кислорода она «ожила». Это все полная ерунда. На самом деле все зависит от степени агрессивности самой опухоли. Оценить ее можно только с помощью гистологического анализа фрагмента новообразования. Чем меньшую степень агрессии выставляют гистологи, тем более благоприятный прогноз это означает для пациента.

- Почему у Светланы опухоль возникает уже в третий раз? Ведь у нее же была та самая ранняя стадия, про которую врачи обычно говорят, что она хорошо лечится.

- Действительно, ранняя диагностика – это ключевой момент в лечении онкопатологий. Начальная стадия означает, что опухоль еще не достигла больших размеров, не проросла глубоко, не успела затронуть другие органы и системы – в общем, не набрала ту силу, при которой бороться с ней становится крайне сложно, а иногда, увы, невозможно.

Что касается рака мочевого пузыря, то он в 100% случаев дает рецидивы - у кого-то через 3 месяца, у кого-то через год. Такова особенность этой патологии. У нас есть пациент, который оперировался 18 раз! Но мы всегда уже при первом контакте объясняем людям, что такое возможно, и даже, скорее всего, это произойдет, но продолжать лечение просто необходимо. В итоге пациенты, сотрудничающие с врачом, выполняющие рекомендации, вовремя проходящие необходимые обследования живут годами.

«Охота» на болезнь

Рак молодеет. Раньше, возраст пациентов был от 60 лет и старше. Сейчас часто встречаются пациенты 30 – 40 лет.Фото: предоставлено пресс-службой

- Какие симптомы должны стать звоночком?

- Три классических симптома при раке органов мочеполовой системы – боли и жжение при мочеиспускании, кровь в моче, боли в поясничной области. В некоторых случаях может также наблюдаться субфебрильная температура (37,1—38,0 градусов, на протяжении длительного времени), слабость и быстрая утомляемость.

При раке почки дополнительно могут появляться болезненные ощущения в подреберье – справа или слева, в зависимости от «стороны» больного органа. Также при этом заболевании примерно у 20% пациентов встречается, так называемая, симптоматическая гипертензия, или почечное давление, которое практически не сбивается стандартными гипотензивными препаратами.

Когда процесс уже более распространен и опухоль дала метастазы в разные органы, то появляются жалобы на боль в подвздошной области, паху, одышка, кровохаркание.

- Что делать, чтобы не пропустить заболевание?

-Ежегодно проходить бесплатную диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. УЗИ внутренних органов, анализы крови и мочи входят в стандарт комплексного профилактического обследования. Это если нет никаких жалоб со стороны мочеполовой системы. Если же жалобы есть, обращайтесь к участковому терапевту. Это ключевой момент: не нужно ставить себе диагнозов и заниматься самолечением! При необходимости терапевт направит вас к урологу. УЗИ мочевого пузыря или цистоскопия проводятся при наличии жалоб и отклонения в анализе мочи.

Есть ли жизнь без…

- Если человеку удаляют почку, сможет ли он жить полноценно?

- Мы всегда стараемся сохранить орган, там, где это возможно. Например, если опухоль небольших размеров и расположена не в центре почки, то проводим органосохраняющую операцию, удаляя только патологический участок. Если же почку необходимо удалить полностью, то мы всегда сначала проводим комплекс обследований, чтобы сориентироваться, сможет ли вторая почка взять на себя всю работу. Почки – это парный орган, у них большой потенциал - в норме вдвоем они работают примерно на 50%. Так что даже с одной почкой пациенты могут жить годами.

Бывает, приходится удалять мочевой пузырь. Пациентам выводятся «трубочки» на переднюю брюшную стенку. Качество жизни от этого, несомненно, ухудшается, но в некоторых случаях это единственный вариант помочь человеку. Опять же это происходит не всегда. Есть пациенты, которым возможно сделать пластику мочевой пузыря из фрагмента его кишок. И тогда человек живет, как и прежде, без ограничений.

- Какие нестандартные ситуации бывали в вашей практике?

- Чаще всего это случайные находки, например, дополнительные, не обнаруженные раньше образования. Иногда мы сталкиваемся с тромбами в почечной вене, уходящей в нижнюю полую вену. Угроза закупорки одного из главных сосудов человеческого организма. Очень осложняет операции. Бывает, встречаются гигантские опухоли – анатомия брюшной полости позволяет новообразованиям свободно разрастаться до огромных размеров. Например, недавно мы оперировали девушку с опухолью, размером с доношенную беременность.

- Правда ли, что рак молодеет?

- Молодеет. Я работаю в отделении более 15 лет. Раньше, возраст пациентов был от 60 лет и старше. Сейчас часто встречаются пациенты 30 – 40 лет.

Во-первых, диагностика улучшилась. Появились новые, более информативные методы исследования, благодаря которым рак стали обнаруживать раньше. Во-вторых, современный образ жизни сам по себе уже является «канцерогеном». Доказано, что рак могут провоцировать частые стрессы, повышенная инсоляция, несбалансированное питание, различные химикаты и физиооблучения. А мы живем в эпоху, когда дорогое натуральное сырье практически во всех сферах заменяется более дешевыми синтетическими материалами, домашнюю еду активно теснят полуфабрикаты и фаст-фуд, живое душевное общение заменяют гаджеты. Вот и делайте выводы.

- А чудеса случаются?

- Да. У меня есть пациент, которому отказали в лечении московские врачи. Сказали, что ничем не могут ему помочь и дали прогноз – 3 - 4 месяца жизни. Мы с ним здесь, на Алтае, лечимся уже 3,5 года и… у нас все хорошо!