VII фестиваль туристических фильмов «Алтайский край – место силы»

25 - 27 октября в санатории «Рассветы над Бией» в Бийском районе снова пройдет ежегодный кинофестиваль «Алтайский край – место силы».

Организаторы фестиваля – управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, санаторий «Рассветы над Бией», партнеры фестиваля - Алтайское отделение Русского географического общества, Бочкаревский пивоваренный завод, Турфирма «Серебряный ключ», «Сувениры Алтая».

Первый фестиваль прошел в 2013 году. Идея мероприятия – найти лучшие фильмы режиссёров-любителей и оценить работы профессиональных журналистов, дать экспертную оценку и рекомендации авторам работ, а также продемонстрировать фильмы широкой публике.

Фотографии предоставлены санаторием "Рассветы над Бией".

Фестиваль традиционно проходит в конце октября после закрытия туристического сезона и собирает известных и начинающих путешественников, спортсменов, журналистов и просто любителей природы. Каждый год участники представляют на суд жюри несколько десятков телевизионных работ, связанных единой тематикой.

Цель фестиваля - популяризация туризма и путешествий, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодежи в туристское движение, презентация экстремальных видов спорта, презентация новых объектов туристско-рекреационного направления, а также повышение мастерства видеолюбителей и фотографов. Идея мероприятия заключается в том, чтобы собрать вместе профессионалов и любителей видео - и фотосъемки, продемонстрировать работы туристической и спортивной тематики.

Профессий много, но прекрасней всех – кино!

Если вы давно мечтали прикоснуться к миру киноискусства или, напротив, - съемка сюжетов уже давно – ваше хобби, а то и – любимая профессия? Тогда ежегодный кинофестиваль «Алтайский край – место силы» - идеальная возможность совершить прорыв на новый уровень! К участию приглашаются профессионалы и любители фото- видеосъемки, набор открыт для всех желающих! Работы будут оцениваться в разных группах по номинациям: «Туризм», «Спорт», «Природа, экология», «Одноминутный фильм» и др.

Существует также специальная номинация «Детские фильмы», в которую приглашаются участники в возрасте до 14 лет.

Фотографии предоставлены санаторием "Рассветы над Бией".

«Шесть последних лет неизменными участниками кинофестиваля был детский коллектив из Завьялова.- Рассказывает Евгений Лебедев. - Ребята снимают прекрасное, доброе кино. Именно такие работы развивают преемственность любви к природе! Сейчас их фильмы хранятся в Золотом фонде фестиваля.

На сегодняшний день участниками уже заявлено более 30 фильмов, 7 из которых – детские, и нам радостно, что год от года интерес к кинофестивалю неуклонно растёт!»

На церемонии открытия фестиваля традиционно состоится выступление бардов, приглашены знаменитые путешественники, например, Иван Кужеливский, заслуженный путешественник России. Его цель - отобрать фильмы для аналогичного Томского кинофестиваля, который проводится уже на протяжении 20 лет и известен в России.

В состав жюри VII кинофестиваля войдут: Вячеслав Киричук, заместитель начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, Евгений Лебедев, заслуженный путешественник России, мастер спорта по водному туризму, Владимир Владимиров, член совета Алтайского отделения Российского географического общества, Сергей Мансков, декан факультета массовых коммуникаций, политологии и филологии АлтГУ, а так же журналисты и видеооператоры ведущих СМИ Алтайского края.

Фотографии предоставлены санаторием "Рассветы над Бией".

Кинофестиваль «Алтайский край – место силы» в санатории «Рассветы над Бией» в 25 км от Бийска, в селе Стан-Бехтемир на уступе правого берега Оби. Здесь гости смогут не только посмотреть хорошее кино, но и насладиться природой Алтая - подышать чистейшим сосновым воздухом, испить серебряной воды. В общем, и отдохнуть и прекрасно провести время в окружении талантливых людей, объединенных общими интересами и любовью к кино.

Для участников и гостей фестиваля будут проводиться мастер-классы, семинары по фото- видеосъемке и изготовлению фильмов, спортивные и культурные мероприятия. Каждый поклонник киноискусства обязательно вернется с фестиваля с тёплыми воспоминаниями и новым багажом знаний!

Евгений Лебедев уверен: «В Алтайском крае есть профессионалы высокого класса, бесценный опыт которых, несомненно, будет полезен всем, кто хочет поднять уровень своих навыков в области кинематографа»

Победители в разных номинациях получат дипломы и кубки, выполненные из алтайского кедра, а также подарки от спонсоров.

Участником фестиваля может стать каждый!

Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно на сайте санатория «Рассветы над Бией».

Фотографии предоставлены санаторием "Рассветы над Бией".

Справка

Кинофестиваль «Алтайский край – место силы» проводится с 2013 года. За 6 лет на конкурс было представлено 400 работ. По завершении фестиваля лучшие фильмы участников были продемонстрированы в кинотеатрах Алтайского края и на телеканале «Катунь-24», а также выложены на сайте фестиваля.

География участников расширяется с каждым годом – это не только города Сибири, но и Москва, Санкт-Петербург, Крым, Карелия, Кировская, Ярославская, Тамбовская, Самарская, Свердловская, Архангельская области и другие регионы России. Кроме того, в фестивале активно принимают участие и представители других стран. К примеру, в прошлом году свои киноработы представляли Германия, Франция, Чехия, Иран, Монголия, Киргизия, Казахстан.