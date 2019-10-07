Гороскоп с 7 по 13 октября 2019 года: неделя будет тяжелой

Согласно гороскопу, неделя с 7 по 13 октября 2019 года выдастся довольно тяжелой и напряженной. Поэтому наберитесь терпения и, как говорится, не лезьте на рожон. Учтите советы барнаульского астролога Веры Топчеевой, и тогда вам удастся избежать неприятностей.

Овен

Овны сосредоточат своё внимание на партнерских отношениях. Будьте внимательны, возможны трудности в общении - резкость и давление со стороны партнера будут провоцировать ответную агрессию и конфликтные ситуации. В арсенале может не оказаться дружелюбия и способности идти на уступки, что отразится не лучшим образом на реализации задуманных планов. Финансовая ситуация может осложниться непредвиденными расходами и кредитами.

Телец

Тельцам следует обратить внимание на собственное самочувствие. Освободите себя от лишних нагрузок, попейте витамины для поднятия иммунитета. В супружеских отношениях наблюдается неустойчивость, каждый «тянет одеяло на себя», оставляя интересы другого в стороне. Нестабильность присутствует и в деловом партнерстве, поэтому следует проявить повышенную ответственность и соблюдать договоренности, невзирая на личные проблемы.

Близнецы

У Близнецов складываются непростые отношения с любимыми людьми - проявление требовательности лишь подольет масла в огонь, накалив и без того обостренные эмоции. Общение с детьми также может преподнести сюрпризы и форс-мажорные ситуации. Звезды рекомендуют уделить внимание своему здоровью, в том числе и психическому, в противном случае это может неблагоприятно сказаться и на трудовом процессе.

Рак

Для Раков эта неделя принесет немало беспокойных моментов, связанных с семьей и браком. В деловом сотрудничестве тоже возможны препоны и неувязки, а почти завершенные дела и проекты потребуют то одних, то других доработок. Творческие и предпринимательские идеи будут натыкаться на неожиданные препятствия и задержки.

Лев

Львам нужно сосредоточиться на получении информации и обилии контактов. Причем будьте внимательны - не исключены противоречивые сведения или повторные ситуации. Отношения с окружающими могут осложниться непониманием и агрессивными выпадами с их стороны, в профессиональной сфере будет потряхивать от неожиданных приказов начальства и нестабильности карьерных и управленческих процессов.

Дева

Для Девы не лучший период финансовых инвестиций и рискованных операций. Денежные расходы выходят из-под контроля из-за непредвиденных обстоятельств, проверок и юридических разбирательств. Поэтому придется потуже затянуть пояса, отказывая в обещанных подарках любимым и детям. Деловое партнерство тоже проходит проверку на прочность и долгосрочность отношений, отметая все лишние и ненужные контакты, хоть и казавшиеся прибыльными.

Весы

Весы затянет круговорот событий и дел, многие из которых окажутся нежданными и весьма неоднозначными. Могут осложниться отношения в с родителями, с супругом общение тоже как натянутая стрела. Вероятны конфликты из-за незапланированных расходов, да и деловое сотрудничество потребует непредвиденных затрат и выплату кредитных средств.

Скорпион

У Скорпионов усилится чувство отчужденности и неприятия других людей. Это противостояние отразится не лучшим образом и на супружеских отношениях, всплывут неразрешенные ситуации столетней давности, но с новым смыслом и контекстом. Деловое сотрудничество также не даст состояния стабильности и поддержки, в связи с проблемами и личными неувязками партнера.

Стрелец

Стрельцы окажутся стесненными в финансах. Участие в азартных и биржевых играх обернутся потерей денег. Эта неделя - не лучшее время и для денежных займов друзьям и соратникам. В акционерных обществах наблюдается снижение финансовых оборотов, да и выплаты поощрительных премий окажутся не такими щедрыми как ожидается. Свобода действий в трудовом коллективе претерпит ограничения и неожиданные выпады со стороны коллег.

Козерог

У Козерогов возникнут препятствия на пути к поставленным целям, попытки «научить жить» вышестоящее руководство встретят сопротивление и весомый отпор. Не дадут желаемого результата и похождения со своими проблемами по инстанциям власти и административным органам. А вот активность творческих групп и предпринимательская деятельность в области изобретательства, исследований и научных разработок принесет хорошие результаты.

Водолей

Водолеи могут оказаться в весьма щекотливой ситуации в свете внезапных проверок. Следование букве закона и соблюдение инструкций смягчит предписания и сохранит репутацию. Водителям личного транспорта не помешает проявить бдительность на дорогах в соответствии с ПДД. Эта неделя - не лучшее время для путешествий и оформления юридических документов. Семейные обстоятельства забирают внимание в ущерб профессиональной деятельности.

Рыбы

Рыбам придется действовать в свете форс-мажорных событий, сопряженных с финансовыми рисками. Возрастает вероятность неудачных инвестиций и сложностей с выплатами кредитов, не лучшее время для заключения договоров и делового сотрудничества. На этой неделе желательно сместить фокус внимания на создание перспективных отношений с партнерами зарубежных стран, проведение рекламных компаний, повышение квалификаций и научные разработки на будущее.