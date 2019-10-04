Как в Барнауле скромная акция по сбору теплых вещей превратилась в центр гуманитарной помощи

Любое большое дело начинается с малого. А малое – с идеи. Благотворительный фонд, как правило, создается одним неравнодушным человеком. Остальное прирастает постепенно. Гуманитарный центр «Забота» при храме Иоанна Богослова города Барнаула работает уже четыре года — четыре года добрых дел!

Началось всё с идеи семьи Зябловых, Владимира и Елены, которые решили собрать тёплые вещи для краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко». Участники молодёжного объединения «Свет», действующего при храме Иоанна Богослова, идею поддержали. Начинание благословил настоятель храма протоиерей Георгий Крейдун, и осенью 2015 года прошла акция «Тёплая зима». Вскоре за ней следующая — «Рука помощи», в рамках которой собирали продуктовые наборы для семей в трудной ситуации.

Гуманитарный центр сейчас — это команда добровольцев, которые дежурят в «Заботе» по воскресеньям, помогают на расстоянии, приносят и передают вещи, перечисляют денежную помощь, отвечают на звонки горячей линии Фото: Гуманитарный центр «Забота»

— Акции – дело разовое. А отклик и нужда людей показали, что помощь и поддержка нужны постоянно. Всегда. Так появился гуманитарный центр «Забота», — говорит Владимир Зяблов порталу "Открытые НКО". — Оборудовали небольшое, уютное помещение. Нашлись специалисты, готовые оказать профессиональную помощь: юридическую, психологическую, духовную поддержку священников.

Центр работает. Волонтёры ведут учёт: считают, сколько человек обратилось, какая помощь была оказана.

— Статистика получается внушительной. Потому что это не цифры, это люди и их жизни. Замерзающие ноги, голодные дети, дорогое лечение и другие проблемы и жизненные ситуации, — продолжает Владимир.

За 2017 год в гуманитарный центр обратилось 248 человек, в следующем году - уже 351. Фото: Гуманитарный центр «Забота»

За 2017 год в гуманитарный центр обратилось 248 человек, в следующем году уже 351. Статистику за 2019 ещё предстоит посчитать, но уже сейчас количество обращений превышает итоги прошлого года. В среднем каждое воскресенье в «Заботу» приходит 7-10 барнаульцев. Заработало сарафанное радио, подключились социальные сети.

Сначала в гуманитарный центр приходили люди, живущие поблизости, затем стали приезжать из дальних районов города. Сейчас в «Заботу» обращаются и жители края: кто-то приезжает сам, другим отправляется помощь с автобусом или через знакомых.

В апреле 2019 года «Забота» стала лауреатом премии «Гражданская инициатива» и заняла первое место в номинации «Чужого горя не бывает». Волонтеров центра наградили дипломом лауреата конкурса и статуэткой «Живая капля добрых дел».

В апреле 2019 года «Забота» стала лауреатом премии «Гражданская инициатива» Фото: Гуманитарный центр «Забота»

Гуманитарный центр сейчас — это команда добровольцев, которые дежурят в «Заботе» по воскресеньям, помогают на расстоянии, приносят и передают вещи, перечисляют денежную помощь, отвечают на звонки горячей линии.

— «Забота» ждёт всех, кому нужна помощь. И всех, кто готов её оказать, — говорит Елена Зяблова.