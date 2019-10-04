Барнаул как с картинки: подборка невероятно красивых фотографий
Глядя на эту осень, хочется писать сочинения и петь про костры рябин – такое все яркое. Да и деньки стоят на удивление сухие и теплые. Мы прогулялись по улицам города, чтобы запечатлеть осеннюю красоту.
Главные объекты для фотосъемки, конечно, мост через Обь, вечерний нагорный парк, тихие городские улочки, драматический театр и закатное небо. А чего стоит мост через Барнаулку на проспекте Ленина. Вечерами его освещают кроваво-красные фонари, создавая неповторимую атмосферу - жуткую и одновременно романтичную.
По этому поводу местная поэтесса Наталья Николенкова даже писала стихи, которые мы ранее публиковали:
Фонари и мосты, Петербурги, Парижи...
По ночам, Барнаул, ты становишься ближе
И теплей, и родней.
Романтична твоя темнота и прохлада.
Я люблю тебя - с детского сада до ада,
От ветвей до корней.
Хорошо, когда есть где с детьми прогуляться,
Побродить, полуночничать, поцеловаться
И поверить, что все -
Только к лучшему в мире прекрасном и страшном....
ИСТОЧНИК KP.RU