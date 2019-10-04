4 октября в России отмечался День гражданской обороны. Это профессиональный праздник всех служб спасения, которые первыми приходят на помощь людям в различных чрезвычайных ситуациях. Гостем радиостанции «Комсомольская правда-Барнаул» (108.8 FM) в этот день стал начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров. В прямом эфире эксперт рассказал, как учатся спасать спасатели, сколько бомбоубежищ на Алтае есть сегодня и как подготовится к чрезвычайным ситуациям, не выходя из дома.

Мы публикуем самые интересные фрагменты беседы, полную версию радиоэфира вы можете прослушать в записи.

«Готовимся к худшему, надеясь на лучшее»: спасатели советуют не прогуливать уроки по безопасности 00:00 00:00

Как отличить настоящую тревогу от учебной?

Региональная централизованная система оповещения - это важная часть системы гражданской обороны, и относиться к тревожным сигналам сирены нужно со всей серьезностью. Даже если это учебная тревога – вы–то об этом не знаете! Чрезвычайная ситуация – это ведь не обязательно взрыв, землетрясение, цунами, ее не всегда можно распознать «невооруженным глазом».

Услышав сигнал «Внимание всем!», нужно включить радио или телевидение (2 канал, Россия). В этот момент там будет передаваться вся необходимая информация. Если сигнал окажется не учебным, то вам расскажут, что происходит, что нужно делать, как и где получить средства индивидуальной защиты, чистую воду, продукты питания, теплые вещи, где можно укрыться и т.д. В случае реальной чрезвычайной ситуации эта своевременно полученная информация может спасти вам жизнь.

Чтоб Хиросима и Нагасаки не повторились

Основным посылом гражданской обороны в советское время была защита от ядерной атаки. Создавалось большое количество защитных сооружений, формировались массовые запасы противогазов и других средств защиты. Согласно плану эвакуации в случае чрезвычайной ситуации все население города по нормативам должно было быть вывезено в сельскую местность в течение 24 часов.

Поменялась доктрина гражданской обороны, изменились и подходы к защите населения. Для сравнения на Алтае в период СССР было более 1600 бомбоубежищ, а сейчас их около трехсот. Прямой ядерной угрозы сейчас нет, поэтому мы планируем защиту и сохранение жизни и здоровья людей в местах, где существует реальная опасность чрезвычайной ситуации – вблизи химически-, радиационно- и биологически опасных объектов, на территориях, где возможны атаки циклических агрессивных природных явлений, например, паводков, землетрясений, пожаров, ураганов. В случае угрозы предполагается выдача средств индивидуальной защиты и предоставление безопасных районов для размещения.

Противогаз уже не тот

Прогресс коснулся и индивидуальных средств защиты. Они стали более удобными и надежными по сравнению с советскими образцами. Для их изготовления применяются более современные материалы. Например, противогазы стали значительно легче, в разы увеличился срок их защиты от поражающих факторов. Если раньше в нем можно было ходить не больше часа, то новые образцы позволяют спокойно работать в течение всего дня.

Современные защитные костюмы это уже далеко не те советские зеленые резиновые комбинезоны, которые мы помним по кино и телерепортажам. Они тоже стали более легкими, дышащими и обеспечивают лучшую защиту от агрессивной среды.

Для неработающего населения необходимые запасы средств защиты создаются заранее. В случае чрезвычайной ситуации они бесплатно раздаются людям. И кстати, адреса пунктов выдачи сообщаются, в том числе, и с помощью сигнала «Внимание всем!».

Как составляется прогноз ЧС?

Над этим работают специальные группы и подразделения. Есть специальные методики, с помощью которых анализируется множество факторов и статистически высчитывается вероятность тех или иных чрезвычайных ситуаций, степень их тяжести и т.п. Например, прямо сейчас составляется прогноз на прохождение зимнего периода, он будет готов в ноябре. Ежегодный прогноз по паводку обычно выводится к марту.

Что касается техногенных катастроф – то на каждом промышленном предприятии обязательно разрабатывается паспорт безопасности, где рассматриваются наихудшие вероятные сценарии. Учитывается износ оборудования, человеческий фактор, погодные условия и много чего еще.

Как научиться безопасности?

Учения сотрудников служб гражданской обороны проводятся постоянно. Ситуативные – еженедельно. Комплексные – не реже, чем раз в квартал. На них отрабатывается весь алгоритм взаимодействия служб гражданской обороны в той или иной чрезвычайной ситуации, вплоть до мелочей. Как они будут привлекаться, в каком порядке будут прибывать – не все сразу и нужны, чтобы не создавать бесполезную суету. Как будут доставляться жители до пунктов временного размещения, если автобусы не смогут выйти из пункта отправления, откуда можно дополнительно привлечь технику…

… Обучение проходят не только сотрудники служб гражданской обороны. Мы постоянно работаем с населением. Например, в школах, вузах, на предприятиях сотрудники, прошедшую специальную подготовку, проводят курсы оказания первой помощи и психологической поддержки в рамках всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Чрезвычайная ситуация или экстремальное событие может случиться где и когда угодно, и в первые минуты, как правило, рядом оказываются самые обычные люди. В ожидании специалистов теряется драгоценное время, поэтому очень важно в простой и понятной форме учить людей разных возрастов и социальных групп оказывать помощь, которая может спасти жизнь пострадавшим людям до приезда профессиональных спасательных служб и врачей.

Подготовку по безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях можно и дистанционно на официальном сайте МЧС. Информация там представлена для всех категорий, включая детей. Для них специально разработаны игровые программы и интересные тесты.

Бойцы невидимого фронта

После происшествия в барнаульском аэропорту в соцсетях некоторые обвинили спасателей в непрофессионализме. Якобы только утром провели учения на взлетной полосе, а вечером «трам-тарарам» - авария. Понятно, что это писали люди, хорошо разбирающиеся в вопросах гражданской защиты, наверняка они лично и многократно участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций – я сейчас говорю это с долей иронии.

На самом деле печально и обидно за наших ребят, которые прилагают большие усилия, а их потом за это ругают люди, которые сами–то даже никогда подобными вещами не занимались. И вообще, чрезвычайные ситуации на то и чрезвычайные: они обычно не проходят под легкую расслабляющую музыку в компании чашки ароматного чая и уютного пледа. Паника, хаос, страх – это неотъемлемые «атрибуты» любой экстренной ситуации.

25 сентября в аэропорту сотрудники ГО и ЧС сработали профессионально. Работа по ликвидации пожара и оказанию помощи населению совместно с администрацией воздушной гавани и правительством региона была организовано очень грамотно. Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России положительно отметил работу наших ребят.

… Летом, когда горели леса в Красноярске, на помощь соседям из Барнаула была отправлена аэромобильная группа из 100 человек. Ребята более 20 дней находились в эпицентре пожаров, помогая бороться с природной стихией. Многие из них после этого были представлены к наградам.