Рушится на глазах: в Барнауле семьи живут в доме без крыши и тепла

Жилой дом на ул. 1-ой Западной , 49а признан аварийным еще семь лет назад, но был частично расселен только в этом году. Семьи, которые приватизировали жилье, получили денежные компенсации. Оставшиеся горожане выживают без отопления и частично без крыши над головой.

Треск и трещины

Со стороны улицы здание выглядит еще сносно, но если подойти поближе и рассмотреть фасад, понимаешь, что оно трещит по швам. Поэтому на проблему обратила внимание общественная организация «Гражданский патруль». Активисты призывают местную прокуратуру и губернатора Алтайского края Виктора Томенко вмешаться в ситуацию.

Как рассказывают жильцы, стены здания постоянно трещат, люди боятся обрушения, которое, судя по всему, неминуемо. Несмотря на это перед зимним сезоном УК «ЖЭУ-6» никак не занимается зданием. Причем, оставшиеся три семьи оплачивают счет, который включает работы дворника, мойщика «подъезда». Шестеро взрослых людей и ребенок все еще проживают в доме, который буквально расползается по швам. В конце сентября в одной из пустых квартир рухнул потолок. Теперь жильцы дома могут «наслаждаться» видом ночного неба из квартиры соседа. В этой же квартире прорвало трубу и теперь дом не отапливается. О ситуации уведомили администрацию, но никаких мер не было принято.

- Администрация пытается купить подходящее жилье, но по цене таких же бараков, власти ищут квартиры по цене в 600 тысяч рублей, миллион рублей и 1 млн 250 тысяч, - рассказывает глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Естественно, за такие суммы найти квартиру, которая в ближайшие годы не станет такой же аварийной, практически невозможно.

«Вас предупреждали»

На все вопросы жильцам отвечают под копирку: «вопрос решается», при этом ситуация не меняется. В администрации советуют воспользоваться услугами маневренного фонда. Однако, по некоторым данным, жилье там тоже находится в «предаварийном» состоянии. Причем, один из жильцов физически не сможет переехать – он лечится в больнице и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

- Раньше им эти квартиры за работу выделяли, но почему-то приватизировать не дали, в итоге они так и остались в муниципальной собственности. Так что получить за них денежную компенсацию они тоже не могут, - рассказал Игорь Берг.

Разрушающийся дом. Фото: Игорь Берг

Теперь жильцам остается надеяться только на общественный резонанс. Холодные, разваливающиеся стены и провалившаяся крыша – не лучший спутник перед сибирскими морозами. Заявления в прокуратуру и губернатору Виктору Томенко поданы 2 октября.

Программа расселения

Напомним, в Алтайском крае утверждена профильная адресная программа по расселению аварийных домов. До 2025 года в городах и районах края должны расселить больше 8 тысяч человек. На это выделено почти 4 млрд рублей из бюджетов разных уровней.