Ориентир на экспорт: гендиректор БПЗ рассказал о планах сбыта новой продукции

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» вот уже третий раз принял участие в продовольственном форуме «АлтайПродМаркет», который прошел в четверг, 3 октября.

Каждое участие, с 2015 года, сопровождается презентацией новой продукции. О ней на полях форума рассказал генеральный директор ОАО «БПЗ» Алексей Рыбников.

- Участие в форуме для нас стало уже традиционным. Основная задача, которую мы преследуем – это презентация нашей продукции. В этот раз это безалкогольный напиток в железной банке и новый для российского рынка энергетический напиток марки Buzz. При продвижении энергетика нами было принято решения не вкладывать ресурсы в прямую рекламу, за счет чего у нас есть возможность сократить издержки на напиток, и, соответственно, держать цену на уровне 54-55 рублей. Надо заметить, что при этом, качество нашего напитка сопоставимо с мировыми брендами, а с ними у нас один и тот же поставщик сырья, - сказал он.

Целью проведения форума «АлтайПродМаркет», с самого начала была организация площадки для презентации продукции, встреч представителей разных компаний с перспективой взаимного сотрудничества. Кроме того, в этом году в рамках форума пройдут семинары, где выступят спикеры из московских и новосибирских компаний.

Для руководства БПЗ, по словам Алексея Рыбникова, такой формат кажется принципиально важным и необходимым. Семинары посетят сотрудники БПЗ, в числе которых специалисты отдела маркетинга и службы продаж.

«Разумеется, при наличии иностранных делегатов, мы заинтересованы в вариантах экспорта нашей продукции. Новый напиток мы начали производить только 16 сентября, а уже 20 числа он был на полках магазинов. Для нас было очень приятно, что спрос оказался выше наших изначальных ожиданий. Окупилась трудоемкая работа, по отбору лучших вкусов, изучению потребностей рынка и работе с нашей целевой группой. Для дегустации мы приглашали молодежь, которая откровенно советовала нам свои актуальные пожелания», - рассказал генеральный директор Барнаульского пивоваренного завода.

Директор компании «Эко Сибирь» во Вьетнаме Туан Чан положительно отозвался о продукции, представленной в рамках форума. По его словам, в его стране продукция из Алтая всегда вызывает положительные ассоциации у населения из-за своего качества и доступной цене.

- У нас во Вьетнаме с успехом реализуется десять единиц алтайской продукции. Она предусмотрена для всех категорий населения, - объяснил Чан.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, который от имени губернатора Виктора Томенко поблагодарил местные предприятия за активную помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области.

- На сегодняшний день «АлтайПродМаркет» приобрел новый формат: помимо привычной закупочной сессии у участников появляется возможность получить актуальную информацию от ведущих экспертов со всей России. Семинарная часть форума затрагивает широкий круг значимых вопросов - от трендов брендинга, упаковки до практик вывода нового товара на рынок. Уверен, что работа биржи позволит расширить ассортимент продукции алтайских производителей на полках магазинов. Хочу поблагодарить вас за огромную работу по продвижению нашей продукции на рынки Сибири и России, обеспечению потребителей качественными и безопасными продуктами. Убежден, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству и установлению новых деловых контактов, - говорилось в послании губернатора.