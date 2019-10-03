Бесплатная комната здоровья для пенсионеров в Барнауле стала очень популярной

Жительница Барнаула Татьяна Колотилина открыла в Октябрьском районе комнату здоровья, оборудованную тренажерами и массажерами, которую пенсионеры могут посещать бесплатно.

- Клубы сейчас все платные, тренажерные залы - тоже. Человек в возрасте стесняется куда-то пойти, а здесь они более-менее одного возраста и стараешься их досуг улучшить, - рассказала председатель ТОС «Тимуровский» Татьяна Колотилина.

На открытие комнаты здоровья Татьяна выиграла грант в размере 500 тысяч рублей. На эти деньги она закупила новое оборудование. И тогда в «Тимуровский» потянулись люди со всех ближайших домов. Желающих расслабиться и потренироваться оказалось столько, что сейчас здесь протолкнуться негде.

Но Татьяну это не пугает, даже напротив, создает дополнительную мотивацию. В настоящее время она подала заявку на президентский грант – выиграет его или нет, станет известно позднее.

Тем не менее, действовать нужно сейчас. Поэтому Татьяна обратилась сразу в несколько ведомств, чтобы получить помощь. В итоге нашлись неравнодушные - помещение выделила администрация Барнаула. А с ремонтом пообещали помочь депутаты гордумы Светлана Бочкова, строительная компания «СОЮЗ», управляющие компании «Крона» и «Октябрьский».

Важно было вставить в помещении пластиковые окна - от старых остались лишь воспоминания. На это требовалось несколько десятков тысяч рублей. За поддержкой Татьяна обратились к депутату Государственной думы Александру Прокопьеву. Он оценил общественную инициативу и выделил средства.

Депутат Госдумы РФ Александр ПрокопьевФото: Олег УКЛАДОВ

- Действительно ТОС «Тимуровский» за это время стало такой точкой притяжения для целого района, не только для тех людей, с кем она лично знакома. И, действительно, у нее всегда активная жизненная позиция и всегда в наличии активные жизненные идеи, поэтому, на мой взгляд, именно таких людей нужно сегодня поддерживать, - поделился депутат Государственной думы РФ Александр Прокопьев.

Уже к концу осени отремонтированное и теплое помещение откроет свои двери для всех желающих.