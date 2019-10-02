Два трупа и пожар: Грузовик врезался в кафе, протаранив легковой автомобиль

В среду, 2 октября, на трассе Барнаул – Новосибирск произошла авария в результате которой погибли два человека, еще один пострадал.

Как сообщает краевой полицейский главк, ДТП произошло недалеко от «Граней Алтай (152 километр автодороги Р-256). По версии полицейских, «Скания» выехала на встречку и врезалась в легковой автомобиль «Тойота Раум». Как следствие, в смятой в гармошку «Тойоте» два трупа. А сам грузовик слетел с дороги и протаранил кафе – здание и автомобиль загорелись.

- Водитель фуры живой! Успели помочь выбраться до пожара! – рассказал очевидец Антон Щукин. – Водитель говорит, «Раум» выехал на встречку, это и другие свидетели подтверждают.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, в здании на момент аварии никого не было, раньше там находилось кафе, сейчас оно пустует. По предварительной оценке, площадь пожара составила около 150 кв. метров.

- У фуры повреждена кабина, видно, что внутри кеги, но полные ли они - непонятно. На месте скорая, к легковой даже не подходят – ясно, что там погибли все. У кафе крыша уже полностью сгорела, от грузовика уцелел только кусок кузова, - говорит очевидец Алексей.

После происшествия Госавтоинспекция начала проверку.