В Барнауле прошла арт-фэшн-презентация одежды с принтами картин

Любопытная арт-фэшн-презентация прошла на днях в Барнауле. Известный художник Дарья Демкина представила свои картины, а модельер Надежда Перцева – одежду с принтами по мотивам полотен Демкиной.

фото Лики Паниной

-Я была в Испании, когда Надежда предложила сделать совместную коллекцию, - рассказывает Даша, - и так она чудно рассказывала про свои ощущения от картин, что я, как тщеславный художник, сразу согласилась.

фото Ольги Синебоковой.

По словам модельера, она влюбилась в Дашины картины, когда однажды зашла в галерею «Турина гора», где была выставка картин Демкиной.

- На одной был крылатый лев и девушка, - рассказывает Надежда. – И красавица была настолько гармонична, что лев ластился к ней как котенок.

На презентации модельер была в синем шелковом платье с принтом картины «Шампанское». На полотне забавная рыжая девушка с бокалом, расслабляется, опустив ноги в ванну.

фото Лики Паниной

- На самом деле история этой картины начиналась с грусти, - рассказывает Даша. - Я сидела в расстроенных чувствах, пила шампанское, и вдруг как будто увидела себя со стороны. И это выглядело прикольно. Так появилась картина с рюмкой и отлетающей грустью.

фото Лики Паниной

Надежда Перцева прежде сделала несколько проб на разных тканях, в итоге изобрела свою собственную технику, картины на представленных одеждах смотрятся эффектно и органично. Демонстрировали творения на шелке дочь художницы - Аня, а также девушки из модельного агенства «AN EYE MODELS».

фото Лики Паниной

И зрелище было великолепным. Как и теплый вечер в мастерской художницы после презентации. Как будто среди промозглой осени оказался вновь под небом голубым, в золотом городе у моря.