Лунный календарь красоты на октябрь 2019 года: когда лучше стричься, делать маникюр и ходить к косметологу

Хотите, чтобы после стрижки волосы быстро росли? Маникюр держался как можно дольше? А разные косметические процедуры оказались эффективны и не вызвали подобных реакций? Тогда стоит придерживаться лунного календаря .

- Прислушайтесь к ритмам Луны - и непременно будете красивы, - уверяет барнаульский астролог Вера Топчеева.

Специально для читателей «Комсомолки» она составила лунный календарь красоты, в котором подробно расписано в какой день октября лучше всего проводить косметические процедуры.

Посещение парикмахерской

Благоприятно

Луна во Льве (для лучшего их роста) — 22, 23 октября.

Луна в Деве (для облегчения укладки) — 24, 25 октября.

Луна в Весах — 26, 27 октября.

Неблагоприятно

Луна в Рыбах — 10, 11 и 12 (до полудня) октября.

Луна в Раке — вечер 19го, 20 и 21 октября.

Если есть возможность, то в это время не стоит даже мыть голову.

Предельную осторожность (особенно это касается применения химикатов, всевозможных красителей, закрепителей, средств для завивки волос) соблюдаем в период прохождения Луны по знаку Скорпиона, т.е. 1, 2 (до 24.00 по мск) и 28, 29 октября. А 12, 13 и 14 октября, по возможности, не стрижемся (да и предельная осторожность в плане взаимодействия со всевозможными острыми предметами в эти дни не помешает).

Все остальные лунные транзиты месяца — нейтральны.

Новолуние: 28 октября в 14.40 по мск (день Новолуния к посещению парикмахерской не считается благоприятным, по возможности, его пропускаем).

Луна растет: с 1 по 13 и с 29 по 31 октября (на растущей Луне, как мы уже знаем, стрижка или подравнивание волос способствует их более быстрому росту).

Полнолуние: 14 октября в 08.10 по мск (стрижка в полнолуние позволяет снять часть негативной энергии, сконцентрированной на кончиках волос)

Луна убывает: с 15 по 27 октября (волосы, подстриженные на убывающей Луне, не отрастают дольше, следовательно, дольше держится форма стрижки).

Процедуры у косметолога

Для питания и увлажнения кожи выбираем дни с 1 по 13 и с 29 по 31 октября.

Очистительные процедуры лучше проводить с 15 по 27 октября.

От любых серьезных воздействий на кожу лучше бы воздержаться 5, 6, утро 7-го октября.

Ни в коем случае (кроме разве экстренных) не намечаем операций в области лица на 12 (с 16.00 по мск), 13 и 14 октября, а в области шеи на 15, 16 октября.

Крайне нежелательным будет проведение любых операций 14 октября (полнолуние).

Эпиляция

Благоприятно: с 15 по 27 октября.

Неблагоприятно: с 1 по 13 и с 29 по 31 октября.

Работа с ногтями

Для ухода за ногтями рук и ног, для их подрезания и подпиливания идеально подходит пятница после захода Солнца. Если вы пропустили это время, то лучше не занимайтесь этим в субботу, которая подходит меньше всего. Также нехороши дни под знаками Рыб и Близнецов. Козерог же хорош всегда.

Маникюр, педикюр

Наиболее благоприятные дни: 5, 6, утро 7го а также вечер 4, 25 октября.

Нежелательно будет работать с ногтями рук вечером 17, 18, 19 (до 22.00 по мск) октября.

Но 17, 18, 19 (до 22.00 по мск) октября благоприятное время для того, чтобы сделать массаж кистей рук.

А 10, 11 и 12 (до 16.00 по мск) октября было бы неплохо поработать со ступнями в целом: ванночки контрастные и с травами, массаж стоп.

Удаление ороговелостей, мозолей хорошо проводить при убывающей Луне, но не под знаками Рыб и Козерога. Для этого лучше всего подойдут дни с 15 по 27 октября.