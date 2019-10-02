Алтайские онкологи дважды спасли пациента от рака

В первый раз пенсионер Валерий Петрович из Барнаула попал на операционный стол к онкологам в 2006 году. Тогда у него была обнаружена низкодифференцированная опухоль желудка третьей стадии – одна из наиболее опасных и агрессивных форм рака с высокой вероятностью появления ранних метастазов. Клетки такого типа выполняют, по сути, лишь две функции – «едят» и размножаются. Именно эта особенность и обуславливает их высокий потенциал злокачественности.

Пациент был прооперирован. Хирурги-онкологи провели тотальную гастрэктомию, полностью удалив желудок, а пищевод напрямую соединили с тонкой кишкой. И вот спустя тринадцать лет рак снова дал о себе знать. Сначала периодически после еды стал болеть живот, иногда беспокоили запоры. Обследование показало – первично-множественный метахронный рак начального отдела толстого кишечника. Так Валерий Петрович оказался в руках онкологов во второй раз.

Операцию, как и тринадцать лет назад, провел заведующий хирургическим отделом Алтайского краевого онкологического диспансера, заслуженный врач РФ Владимир Нечунаев.

- Сам по себе диагноз, в общем-то, довольно стандартный, часто встречается у пациентов с раком кишечника. Однако у нашей ситуации было три «отягчающих обстоятельства», - отметил хирург.

Во-первых, пожилой возраст пациента, 73 года, - это всегда дополнительная ответственность для всей операционной бригады.

Во-вторых, для больного это была уже четвертая операция в брюшной полости. Хирурги хорошо знают, что в подобных ситуациях каждое последующее вмешательство только добавляет проблем. Вот и в этом случае брюшная полость была буквально вдоль и поперек «прошита» спайками. В итоге операцию, которая в обычных условиях длится не больше сорока минут, делали почти три часа: проводилось тщательное рассечение спаек, чтобы выделить правую половину толстой кишки.

И наконец, во время самой операции на помощь хирургам пришли эндоскописты – с помощью интраоперационной колоноскопии было четко определен и визуализирован участок опухоли, благодаря чему хирурги сработали максимально точно.

- Просто замечательно, что опухоль была вовремя обнаружена. Ведь практически все злокачественные процессы на ранних стадиях поддаются лечению. Больные могут безрецидивно жить долгие годы. Поэтому так важно своевременно проходить диагностику, не заниматься самолечением и не затягивать процесс до состояния, когда врачи уже не смогут ничем помочь», - уверен эксперт.