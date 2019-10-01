Экспозицию Алтайского края на международном форуме «Хлеб, ты – мир» представили 49 предприятий

В Калужской области состоялся международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир». С 19 по 22 сентября на площадке мероприятия встретились мастера хлебного дела, представители предприятий пищевой промышленности, бизнес-сообщества России и зарубежных стран, служащие государственных структур, а также представители науки. Делегации прибыли из 70 регионов России и 36 стран мира.

- Цель в том, чтобы дать определенный импульс в развитии производства продуктов питания. Наш край в этом вопросе лидер: это производство сыров, круп, молочной продукции и прочего, - рассказал председатель совета Алтайского краевого союза потребительских обществ Виктор Красилов.

Фото: Антон Федотов.

Кроме того, для регионов участие в этом мероприятии - возможность установить партнерские связи, обменяться опытом с коллегами из России и других стран. Выступавший на форуме вице-премьер России Алексей Гордеев отметил, что государство заинтересовано в создании условий для граждан, желающих объединиться для ведения экономической деятельности.

- Развитие кооперации в той или иной стране прямо пропорционально развитию гражданского общества. Надеюсь, что на форуме будут выработаны предложения, которые можно будет направить в правительство, федеральные министерства для совершенствования нормативно-правовой базы. С учетом того, что сейчас существенно меняются подходы в регулировании со стороны государства экономической деятельности, идет перенастройка целого ряда государственных программ поддержки, важно знать, что именно кооперация ждет от правительства страны и региона, - отметил Алексей Гордеев.

«Нам есть чем гордиться»

На стенде Алтайского края была представлена продукция алтайских предприятий, которые занимаются оздоровлением, выпуском лечебной продукции, биологически активных добавок, различных услуг, которые предоставляют как жителям Алтайского края, так и огромному потоку туристов в регионе.

- Делегация Алтайского края достаточно широко представляет весь объем продукции, которую сегодня реализуют наши предприятия сельхозкооперации, потребительской и промышленной кооперации. Нам есть что предложить, есть чем гордиться. По большинству направлений Алтайский край является либо лидером в стране, либо входит в тройку или пятерку как по объемам производимой продукции, так и по ее качеству, - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Фото: Антон Федотов.

На центральной площадке павильона - «Алтай - житница Сибири» свою продукцию представили ведущие производители растительного масла, хлеба и кондитерских изделий. Ежегодно за пределы региона отгружают до 800 тысяч тонн муки, 340 тысяч тонн крупяных изделий, крупными статьями экспорта являются макароны, растительное и сливочное масла, сыры, пиво и базалкогольные напитки, мясо, сахар, комбикорма, шроты и жмых.

Также регион презентует продукцию переработки лекарственного, растительного, плодово-ягодного и животного сырья (биологически активные добавки и функциональные продукты питания), ассортимент натуральных соков, питьевых минеральных вод, напитков, знаменитые алтайские сыры и многообразие сортов меда и продуктов его переработки. Алтайский мед - один из самых узнаваемых брендов края.

В тематической зоне «Алтай - лесных даров край» была представлена продукция на основе продуктов мараловодства и пчеловодства. Компании региона выпускают около 1000 наименований, ее экспортируют в 26 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: Антон Федотов.

Ну и конечно, один из самых известных продуктов Алтая – мед. На площадке «Алтай - медовый край» была представлена продукция девяти ведущих компаний-переработчиков меда. Край является третьим в стране и первым в Сибирском федеральном округе по объемам производства меда.

Обмен опытом

Еще одной важной задачей делегации Алтайского края стал обмен опытом. По словам губернатора, возможность увидеть, как у кого организована работа, узнать опыт и познакомиться с лучшими практиками - это еще одно важное направление совершенствования собственной деятельности.

Фото: Антон Федотов.

- В рамках международного форума проходит большое количество мероприятий, связанных с рассмотрением проблем и системной работой по сохранению, а лучше по приумножению и развитию потребкооперации. Это организация деятельности людей в сельской местности, которые работают на небольшой круг потребителей, в маленьких, отдаленных территориях, - сказал Виктор Томенко.

По словам начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова, пока о заключении конкретных соглашений говорить преждевременно. Такие мероприятия - в первую очередь возможность продвинуть продукцию края и расширить рынок сбыта.

Фото: Антон Федотов.

- Мы еще раз подтвердили, что наша продукция является востребованной, а бренд узнаваемым. Мы показали потенциал региона и потребкооперации нашего края, какие точки роста есть, обменялись мнениями, приняли участие в пленарном совещании. Самое важно, что к нашей продукции есть интерес. На форуме было много посетителей из других регионов, в том числе и торговые сети, которые заинтересовались нашими продуктами, новинками, - сказал Большаков.