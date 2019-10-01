На велосипедах от Барнаула до Бали за 35 тысяч рублей

Двое жителей краевой столицы Роман Стрельников и Денис Храпуцкий 18 сентября на велосипедах отправились из Барнаула до Бали. Спустя почти две недели они уже преодолели 2000 километров.

Сейчас Роман и Денис находятся в городе Баянхонгор в Монголии. Каждый день они преодолевают по 100 километров пути. В таком режиме барнаульцы путешествуют с понедельника по субботу, по воскресеньям останавливаются в отелях, чтобы помыться и отдохнуть, а так ночуют в палатках.

altaiasia Путешествие

Идею такого велотура предложил Денис, а Роман, привычный к спортивным походам, с радостью поддержал. Готовиться к путешествию барнаульцы начали еще в январе. Для воплощения этой идеи в жизнь Денису пришлось уволиться из компании, в которой он проработал пять лет. А Роману на полгода оставить свою семью. Кстати, родственники барнаульцев сначала неодобрительно отнеслись к длительной поездке, но потом все же поддержали эту идею.

- На путешествие подтолкнуло желание посмотреть другие страны, пообщаться с новыми людьми. Интересно проехать по разным городам, узнать, как живут люди. Выбрали велосипед как средство передвижения потому, что это универсальный вид транспорта и бюджетный, - рассказывают алтайские путешественники.

altaiasia Роман и Денис

Поездка пока обходится барнаульцам очень дешево. По их словам, большую часть денег пришлось потратить на покупку велосипедов, запчастей и снаряжения. С собой Денис и Роман взяли 35 тысяч на двоих, пока в Монголии потратили небольшую часть от этой суммы. Путешественники понимают, что этих денег им не хватит, чтобы доехать до Бали. Но пока об этом стараются не думать, придерживаются принципа – «решать проблемы по мере их поступления».

К слову, пока в велотуре трудностей у барнаульцев не было. Границу пересекли быстро и без сложностей, а монголы оказались очень дружелюбными и гостеприимными.

altaiasia Сегодня нас пригласили в юрту, рядом с которой мы остановились. Напоили чем-то молочным с сахаром и лепёшками. Ждём результат!

- Еще они очень любопытные, останавливаются, когда видят в степи палатку, пытаются выяснить все ли в порядке. Велосипеды на ночь мы не боимся оставлять рядом с палаткой, не украдут. А когда у нас заканчивается вода, останавливаем первую машину и монголы сразу соглашаются помочь, пополняют нам запасы воды, - добавляет Денис Храпуцкий.

До своей конечной точки – острова Бали, жители краевой столицы планируют добраться в марте уже следующего года. А пока впереди у бесстрашных путешественников Романа и Дениса шесть стран и 10 тысяч километров.