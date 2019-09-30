2019-09-30T12:21:19+03:00
Общество

Эти музыкальные инструменты прославили Алтайский край

1 октября отмечают Международный день музыки
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: ГМИЛИКАФото: ГМИЛИКА
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Накануне Международного дня музыки, который принято отмечать 1 октября, «Комсомолка» собрала несколько интересных историй. Они о том, как в Барнауле появились ценные музыкальные инструменты и чем смогли удивить иностранных гостей.

Фото: ГМИЛИКА

Фото: ГМИЛИКА

Кабинетный рояль фирмы «Дидерихс»

Этот старинный музыкальный инструмент был изготовлен в Санкт-Петербурге в 1902 году, а в 1991 его привезли в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.

- Рояль принадлежал знаменитому княжескому роду Белосельских-Белозерских, проживавших в Санкт-Петербурге. После конфискации инструмента у хозяев в 1917 году он звучал в государственных учреждениях города Ленинграда. Лишь в 1930 году его вернули внучке прежних владельцев. В 1946 году его приобрел любитель музыки из города Рубцовска В.И. Гриднёв. С большим трудом ему удалось переправить рояль из Ленинграда на Алтай. В поездах не было мест – люди возвращались с войны. И все же находя понимание и поддержку в людях, Гриднёв доставил инструмент в Рубцовск, - рассказывает заместитель директора по научной работе ГМИЛИКА Елена Огнева.

Фото: ГМИЛИКА

Фото: ГМИЛИКА

После кабинетный рояль фирмы «Дидерихс» достался преподавателю Рубцовского музыкального училища, вокалисту и хормейстеру Владимиру Примаку. Долгие годы он играл на этом удивительном инструменте, а позже был вынужден продать рояль в Барнаул. Уже порядка 28 лет музыкальный инструмент находится в ГМИЛИКА. Причем рояль, несмотря на то, что ему уже больше 100 лет, в рабочем состоянии!

Орган, установленный чешской фирмой «Ригер-Клосс»

В Государственной филармонии Алтайского края орган установили в 1984 году специалисты чешской фирмы «Ригер-Клосс». В 1998 году, в связи с подготовкой к предстоящей реконструкции здания филармонии, орган замолчал на 12 лет. В 2010 году из краевого бюджета были выделены деньги на его реконструкцию. Работы были поручены немецкой фирме «Johannes Klais Orgelbau». Ее специалисты вывезли детали органа в Германию, где провели реставрационные работы и изготовили новые детали, а затем заново сконструировали инструмент на месте. На это понадобились силы десяти мастеров и несколько месяцев. В январе 2011 года в концертном зале филармонии зазвучал голос обновленного органа.

Стоит отметить, что после реконструкции в музыкальном инструменте установили механику по типу баховских органов 18 столетия и провели корректировку диспозиции регистров. Это обеспечило полноценность исполнения старинной французской и романтической немецкой музыки. Благодаря современным достижениям компьютерной электроники инструмент также может «запоминать» четыре тысячи тембровых комбинаций.

Фото: пресс-служба Государственной филармонии Алтайского края

Фото: пресс-служба Государственной филармонии Алтайского края

- В результате в Сибири появился лучший на сегодняшний день концертный орган. Интерес к новому инструменту, выступления известных органистов России и зарубежья привлекли в зал филармонии немало новых слушателей, - добавили в пресс-службе Государственной филармонии Алтайского края.

Рояль «Бродманн»

Еще один уникальный рояль находится в Алтайском государственном музыкальном колледже. Его подарили учебному заведению в декабре 2011 года на юбилей (55-летие). Тогда такой подарок обошёлся краевому бюджету в три миллиона. За последние годы цена на этот музыкальный инструмент сильно выросла. Теперь подобный рояль стоит 12-14 миллионов рублей.

Рояль Фото: Олег УКЛАДОВ

РояльФото: Олег УКЛАДОВ

- В Алтайском крае такой рояль единственный. Директор этой фирмы был настолько удивлен, что в далекой Сибири приобрели этот инструмент, что лично прилетал из Австрии (в феврале 2012 года) посмотреть, куда поместили рояль, - говорит директор Алтайского государственного музыкального колледжа Светлана Прокофьева.

Сейчас на этом рояле играют лучшие учащиеся края, а также знаменитые пианисты, которые приезжают в Барнаул. В их числе Танел Йоаметс (Эстония), Тамара Игноян, Полина Тончук (Новосибирск), студент Московской государственной консерватории им. Чайковского Андрей Галошин. Кстати, Танел Йоаметс, после посещения краевой столицы отметил, что такой инструмент позволяет проводить в Барнауле концерты мирового уровня.

Рояль Фото: Олег УКЛАДОВ

РояльФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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